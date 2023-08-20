2023-08-20 19:24:00 Mercedes, yeni otomobilini tanıttı
Alman otomotiv üreticisi Mercedes merakla beklenen yeni modeli AMG GT'yi tanıttı.
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Alman otomotiv üreticisi Mercedes merakla beklenen yeni modeli AMG GT'yi tanıttı.
Mercedes-AMG GT, aradan geçen yaklaşık 10 yılın ardından artık çok daha güçlü ikinci nesli ile karşımıza çıkıyor.
Tasarımı ve performansı ile çıktığı ilk günden bu yana otomobilseverleri etkilemeyi başaran AMG GT yine çok konuşulacak.
Yeni nesil Mercedes-AMG GT selefine göre daha büyük ve daha güçlü.
Lüks model artık 2+2 koltuk kurulumu ile gelecek.
4Matic+ AWD sistemini de standart olarak sunacak. "63" ve "55" versiyonları ile satılacak model, V8 motoru kullanmaya devam edecek.
AMG GT 63 Coupe, bu motordan 585 bg güç ve 800 Nm tork üretebiliyor.
0-100 km/sa hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlayabilen model, bu anlamda SL 63'ten yaklaşık 0.3 saniye kadar hızlı.
GT 63 Coupe 315 km/sa, GT 55 Coupe ise 295 km/sa azami hıza sahip.
Kokpit ise diğer Mercedes-Benz modellerindeki tasarıma sahip.
Mercedes-AMG, yeni GT modeli 2024 yılının ilk yarısında yola çıkacak.
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