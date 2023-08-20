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Otomotiv
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Mercedes, yeni otomobilini tanıttı

2023-08-20 19:24:00
Mercedes, yeni otomobilini tanıttı

Alman otomotiv üreticisi Mercedes merakla beklenen yeni modeli AMG GT'yi tanıttı.

#1
Foto - Mercedes, yeni otomobilini tanıttı

Mercedes-AMG GT, aradan geçen yaklaşık 10 yılın ardından artık çok daha güçlü ikinci nesli ile karşımıza çıkıyor.

#2
Foto - Mercedes, yeni otomobilini tanıttı

Tasarımı ve performansı ile çıktığı ilk günden bu yana otomobilseverleri etkilemeyi başaran AMG GT yine çok konuşulacak.

#3
Foto - Mercedes, yeni otomobilini tanıttı

Yeni nesil Mercedes-AMG GT selefine göre daha büyük ve daha güçlü.

#4
Foto - Mercedes, yeni otomobilini tanıttı

Lüks model artık 2+2 koltuk kurulumu ile gelecek.

#5
Foto - Mercedes, yeni otomobilini tanıttı

4Matic+ AWD sistemini de standart olarak sunacak. "63" ve "55" versiyonları ile satılacak model, V8 motoru kullanmaya devam edecek.

#6
Foto - Mercedes, yeni otomobilini tanıttı

AMG GT 63 Coupe, bu motordan 585 bg güç ve 800 Nm tork üretebiliyor.

#7
Foto - Mercedes, yeni otomobilini tanıttı

0-100 km/sa hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlayabilen model, bu anlamda SL 63'ten yaklaşık 0.3 saniye kadar hızlı.

#8
Foto - Mercedes, yeni otomobilini tanıttı

GT 63 Coupe 315 km/sa, GT 55 Coupe ise 295 km/sa azami hıza sahip.

#9
Foto - Mercedes, yeni otomobilini tanıttı

Kokpit ise diğer Mercedes-Benz modellerindeki tasarıma sahip.

#10
Foto - Mercedes, yeni otomobilini tanıttı

Mercedes-AMG, yeni GT modeli 2024 yılının ilk yarısında yola çıkacak.

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