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Teknoloji-Bilişim
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Mercedes, Tesla’yı geride bıraktı! O alanda bir ilki başardı

2023-01-31 19:08:54
Mercedes, Tesla’yı geride bıraktı! O alanda bir ilki başardı

Mercedes-Benz, ABD'de ilk Seviye 3 Otonom Sürüş sertifikasını alan marka oldu. Mercedes-Benz, kameralar, GPS ve sensörleri kullanarak otonom sürüş teknolojisinde bir eşiği aşmış durumda. Drive Pilot sistemi şu anda S-Serisi ve EQS modelleri ile birlikte sunulacak. Seviye 3 Otonom Sürüş, sürücünün ellerini direksiyondan ve ayaklarını pedallardan çekmesine olanak verir, ancak sürücü her an kontrolü ele almaya hazır olması bekleniyor. Yasa ve düzenlemeler açısından Seviye 3 Otonom Sürüş şu anda gri bir alandır ve çoğu ülkede henüz özel düzenlemeler bulunmuyor. Nevada eyaleti şimdilik tek eyalet olarak bu projeyi destekleme kararı aldı.

#1
Foto - Mercedes, Tesla’yı geride bıraktı! O alanda bir ilki başardı

Mercedes-Benz, ilk Seviye 3 otonom sürüş teknolojisi sertifikasını alarak Tesla'ya karşı önemli bir zafer kazandı.

#2
Foto - Mercedes, Tesla’yı geride bıraktı! O alanda bir ilki başardı

Otomobil üreticileri, satış rakamlarının yanı sıra araçlarında sundukları teknolojiler konusunda da bir yarış içerisinde. Otonom sürüş teknolojisi de bunlardan bir tanesi. Sürücüsüz otomobillere doğru gittikçe yaklaştığımız bugünlerde, şirketler araçlarında en ileri teknolojiyi sunmaya çalışıyor.

#3
Foto - Mercedes, Tesla’yı geride bıraktı! O alanda bir ilki başardı

Seviye 3 otonom sürüş sertifikasını alan ilk marka Mercedes-Benz oldu Otonom sürüş konusunda akla ilk olarak Tesla geliyor olsa bazı markalar bu konuda ABD’li üreticiyi geride bırakmaya başladı.

#4
Foto - Mercedes, Tesla’yı geride bıraktı! O alanda bir ilki başardı

Otonom sürüş teknolojisine büyük önem veren markalardan biri olan Mercedes-Benz, ABD’de ilk Seviye 3 otonom sürüş sertifikası alan marka oldu.

#5
Foto - Mercedes, Tesla’yı geride bıraktı! O alanda bir ilki başardı

Seviye 3 otonom sürüş teknolojisini ilk olarak sunmak konusunda birçok şirket yarış hâlindeydi.

#6
Foto - Mercedes, Tesla’yı geride bıraktı! O alanda bir ilki başardı

Bu süreçte Tesla ve FSD sistemi önde olarak görülse de gerekli izinleri alamamıştı. Mercedes-Benz ise bir ilki başararak bu konuda öne çıktı.

#7
Foto - Mercedes, Tesla’yı geride bıraktı! O alanda bir ilki başardı

Mercedes-Benz, araçlarında sunduğu kameralar, GPS ve sensörler aracılığı ile otonom sürüşte önemli bir eşiği aşmış durumda. Mercedes-Benz’in Seviye 3 otonom sürüşe izin veren Drive Pilot sistemi şu anda S-Serisi ve EQS modelleri ile birlikte gelecek.

#8
Foto - Mercedes, Tesla’yı geride bıraktı! O alanda bir ilki başardı

Koşullu otomasyon olarak da bilinen Seviye 3 otonom sürüş teknolojisi, sürücünün ellerini direksiyondan ve ayaklarını pedallardan çekmesine olanak sağlıyor. Bu teknoloji, belirli koşullarda aracın kendi başına hareket etmesine izin veriyor olsa da sürücülerden her an tetikte olması ve kontrolü ele almaya hazır olması bekleniyor.

#9
Foto - Mercedes, Tesla’yı geride bıraktı! O alanda bir ilki başardı

Yasa ve düzenlemeler açısından Seviye 3 otonom sürüş sisteminin şu anda gri bir alan oluşturduğunu da söylemekte yarar var. Çoğu ülkede henüz Seviye 3 otonom sürüş teknolojisine araçlar için özel düzenlemeler bulunmuyor. Bu yüzden bir kaza durumunda sürücünün ve otomobil üreticisinin yasal sorumluluklarının ne olacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Dolayısıyla bu projeye şimdilik sadece ABD’nin Nevada eyaletinde yeşil ışık yakılmış durumda. Kaynak: Shift Delete

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