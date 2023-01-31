Mercedes, Tesla’yı geride bıraktı! O alanda bir ilki başardı

Mercedes-Benz, ABD'de ilk Seviye 3 Otonom Sürüş sertifikasını alan marka oldu. Mercedes-Benz, kameralar, GPS ve sensörleri kullanarak otonom sürüş teknolojisinde bir eşiği aşmış durumda. Drive Pilot sistemi şu anda S-Serisi ve EQS modelleri ile birlikte sunulacak. Seviye 3 Otonom Sürüş, sürücünün ellerini direksiyondan ve ayaklarını pedallardan çekmesine olanak verir, ancak sürücü her an kontrolü ele almaya hazır olması bekleniyor. Yasa ve düzenlemeler açısından Seviye 3 Otonom Sürüş şu anda gri bir alandır ve çoğu ülkede henüz özel düzenlemeler bulunmuyor. Nevada eyaleti şimdilik tek eyalet olarak bu projeyi destekleme kararı aldı.