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Teknoloji-Bilişim
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Mercedes inşaat işine girdi! 1 milyar dolarlık kule yapacak

2024-05-11 01:02:55
Mercedes inşaat işine girdi! 1 milyar dolarlık kule yapacak

Mercedes-Benz, Dubai'de lüks konut inşa edecek. Kulenin fiyatları ise dikkat çekecek cinsten.

#1
Foto - Mercedes inşaat işine girdi! 1 milyar dolarlık kule yapacak

Mercedes-Benz, Dubai’de lüks konut sektörüne giriş yapıyor. 1 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen rezidans projesi, Burj Khalifa manzaralı daireleriyle dikkat çekiyor. Daire fiyatları 2,5 milyon dolardan başlayan projede, ortalama fiyatların 10 milyon dolar civarında olması bekleniyor. Proje, Mercedes-Benz Group AG ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli emlak şirketi Binghatti Properties ortaklığıyla geliştiriliyor. 150 daireden oluşacak rezidans, lüks ve konforun bir araya geldiği bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

#2
Foto - Mercedes inşaat işine girdi! 1 milyar dolarlık kule yapacak

Mercedes markalı konut projesi, Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Projenin tanıtım toplantılarına iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Uluslararası Gayrimenkul Uzmanı Şerif Nadi Varlı, projeye olan yoğun ilgiye dikkat çekerek, talebe yetişmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Dubai emlak piyasası, son dönemde yaşanan hızlı büyümeyle yatırımcıların gözdesi haline geldi. 2024’ün ilk çeyreğinde rekor seviyelere ulaşan piyasa, arz kısıtlamaları, lüks segmentteki büyüme ve artan kira fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar, Dubai’nin küresel bir merkez olma yolunda ilerlediğini ve emlak piyasasındaki yükseliş trendinin devam etmesini beklediklerini belirtiyor. Dubai’nin yükselişinde önemli bir rol oynayan Dubai Havalimanı, 35 milyar dolarlık genişleme projesiyle dünyanın en büyük havalimanı olmaya hazırlanıyor. Proje tamamlandığında havalimanı 260 milyon yolcu kapasitesine ve 400 uçak kapısına sahip olacak.

#3
Foto - Mercedes inşaat işine girdi! 1 milyar dolarlık kule yapacak

Dubai’de artan nüfus ve konut arzındaki kısıtlılık, kiralık ve satılık konut fiyatlarında yükselişe neden oluyor. Uzmanlar, bu eğilimin 2024 ve 2025 yıllarında da devam etmesini bekliyor. Haliyle lüks ve konforlu bir yaşamın kapılarını aralayan Mercedes rezidansları, yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor.

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