Mercedes inşaat işine girdi! 1 milyar dolarlık kule yapacak

Mercedes markalı konut projesi, Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Projenin tanıtım toplantılarına iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Uluslararası Gayrimenkul Uzmanı Şerif Nadi Varlı, projeye olan yoğun ilgiye dikkat çekerek, talebe yetişmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Dubai emlak piyasası, son dönemde yaşanan hızlı büyümeyle yatırımcıların gözdesi haline geldi. 2024’ün ilk çeyreğinde rekor seviyelere ulaşan piyasa, arz kısıtlamaları, lüks segmentteki büyüme ve artan kira fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar, Dubai’nin küresel bir merkez olma yolunda ilerlediğini ve emlak piyasasındaki yükseliş trendinin devam etmesini beklediklerini belirtiyor. Dubai’nin yükselişinde önemli bir rol oynayan Dubai Havalimanı, 35 milyar dolarlık genişleme projesiyle dünyanın en büyük havalimanı olmaya hazırlanıyor. Proje tamamlandığında havalimanı 260 milyon yolcu kapasitesine ve 400 uçak kapısına sahip olacak.