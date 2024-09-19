2024-09-19 11:47:46 Merapi'den film gibi görüntüler
Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan ülkenin en aktif yanardağı Merapi Yanardağı'ndan yeni görüntüler geldi...
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Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan ülkenin en aktif yanardağı Merapi Yanardağı'ndan yeni görüntüler geldi...
Merapi Yanardağı'nda devam eden volkanik hareketlilik sonucunda kül bulutları ve lav akıntıları oluşmaya devam ediyor.
2.968 metre yüksekliğindeki yanardağın püskürttüğü lav ve kül, Yogyakarta kentindeki Turgo köyünden gözlemlendi.
Merapi Yanardağı 5 gün önce tekrar harekete geçmişti...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
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