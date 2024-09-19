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Dünya
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Merapi'den film gibi görüntüler

2024-09-19 11:47:46
Merapi'den film gibi görüntüler

Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan ülkenin en aktif yanardağı Merapi Yanardağı'ndan yeni görüntüler geldi...

#1
Foto - Merapi'den film gibi görüntüler

Merapi Yanardağı'nda devam eden volkanik hareketlilik sonucunda kül bulutları ve lav akıntıları oluşmaya devam ediyor.

#2
Foto - Merapi'den film gibi görüntüler

2.968 metre yüksekliğindeki yanardağın püskürttüğü lav ve kül, Yogyakarta kentindeki Turgo köyünden gözlemlendi.

#3
Foto - Merapi'den film gibi görüntüler

Merapi Yanardağı 5 gün önce tekrar harekete geçmişti...

#4
Foto - Merapi'den film gibi görüntüler

İşte bölgeden görüntüler...

#5
Foto - Merapi'den film gibi görüntüler

İşte bölgeden görüntüler...

#6
Foto - Merapi'den film gibi görüntüler

İşte bölgeden görüntüler...

#7
Foto - Merapi'den film gibi görüntüler

İşte bölgeden görüntüler...

#8
Foto - Merapi'den film gibi görüntüler

İşte bölgeden görüntüler...

#9
Foto - Merapi'den film gibi görüntüler

İşte bölgeden görüntüler...

#10
Foto - Merapi'den film gibi görüntüler

İşte bölgeden görüntüler...

#11
Foto - Merapi'den film gibi görüntüler

İşte bölgeden görüntüler...

#12
Foto - Merapi'den film gibi görüntüler

İşte bölgeden görüntüler...

#13
Foto - Merapi'den film gibi görüntüler

İşte bölgeden görüntüler...

#14
Foto - Merapi'den film gibi görüntüler

İşte bölgeden görüntüler...

#15
Foto - Merapi'den film gibi görüntüler

İşte bölgeden görüntüler...

#16
Foto - Merapi'den film gibi görüntüler

İşte bölgeden görüntüler...

#17
Foto - Merapi'den film gibi görüntüler

İşte bölgeden görüntüler...

#18
Foto - Merapi'den film gibi görüntüler

İşte bölgeden görüntüler...

#19
Foto - Merapi'den film gibi görüntüler

İşte bölgeden görüntüler...

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