Meral Akşener’i şok edecek gelişme! “Huni” detayı olay oldu! Resmen çılgına dönecek

Onların 'ikna' edilecek, onları işgalciyle zorla masa oturtacak zaafları yok! Hamas Filistin halkının direniş kuvvetidir. 7 Ekim'de işgalciye karşı başlattığı ve işgalciyi dumura uğrattığı taarruzla, sadece İsrail'in değil ABD ve Avrupa'nın da dengesini bozdu. Demokrasi adına ülkeler işgal edip, demokrasi için çoluk çocuk katledip kadınların ırzlarına geçenler tabii ki topraklarında işgalci İsrail aleyhine en masum protesto eylemlerini bile yasaklayacaklar! ABD ve Avrupa'nın Akşenergilleri, başlarında kırmızı huni, İsrail'in neden binlerce çocuk öldürmekte haklı olduğunu haklarına anlatırken, Hamas'ın da ne kadar vahşi olduğunu anlatma gayretindeler. Eh, bizim Akşener'in onlardan neyi eksik? Hunisi mi? Kadife kırmızı renkte bir huniyi nalburcu arkadaşa ısmarladım, temin edince İP'nin genel merkezine, kargo ücreti bana ait olmak üzere göndereceğim!”