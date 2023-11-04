2023-11-04 11:14:34 Meral Akşener’i şok edecek gelişme! “Huni” detayı olay oldu! Resmen çılgına dönecek
Star yazarı Yakup Köse, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, işgalci İsrail'in istediği gibi Hamas'a "terörist" dememesinin Meral Akşener'in dengesini bozduğunu belirtti. “Üstüne üstlük Başkan Erdoğan'ın ‘Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını korumak için mücadele veren bir mücahitler grubudur.’ demesi, Akşener'in Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde yaşadığı ağır hezimet sonrası yarım kalan aklını da yitirmesine sebep olacak. Bu saatten sonra Akşener, başına bir huni geçirip TBMM'de kürsüye çıkarsa benim için sürpriz olmaz. Dünya siyaset tarihine ‘Hunili parti lideri’ olarak geçmesi an meselesi” ifadelerini kullanan Köse, “Kadife kırmızı renkte bir huniyi nalburcu arkadaşa ısmarladım, temin edince İP'nin genel merkezine, kargo ücreti bana ait olmak üzere göndereceğim!” dedi. Köse, ironik yazısında şunları kaydetti: