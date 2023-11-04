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Medya
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Meral Akşener’i şok edecek gelişme! "Huni" detayı olay oldu! Resmen çılgına dönecek

2023-11-04 11:14:34
Meral Akşener’i şok edecek gelişme! “Huni” detayı olay oldu! Resmen çılgına dönecek

Star yazarı Yakup Köse, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, işgalci İsrail'in istediği gibi Hamas'a "terörist" dememesinin Meral Akşener'in dengesini bozduğunu belirtti. “Üstüne üstlük Başkan Erdoğan'ın ‘Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını korumak için mücadele veren bir mücahitler grubudur.’ demesi, Akşener'in Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde yaşadığı ağır hezimet sonrası yarım kalan aklını da yitirmesine sebep olacak. Bu saatten sonra Akşener, başına bir huni geçirip TBMM'de kürsüye çıkarsa benim için sürpriz olmaz. Dünya siyaset tarihine ‘Hunili parti lideri’ olarak geçmesi an meselesi” ifadelerini kullanan Köse, “Kadife kırmızı renkte bir huniyi nalburcu arkadaşa ısmarladım, temin edince İP'nin genel merkezine, kargo ücreti bana ait olmak üzere göndereceğim!” dedi. Köse, ironik yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Meral Akşener’i şok edecek gelişme! "Huni" detayı olay oldu! Resmen çılgına dönecek

“İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tam da beklediğim açıklamalar geldi! Akşener, sureti haktan görünüp, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işgalci İsrail'in yalanlarını dile getirip Hamas'ı suçluyor. Sanki Hamas durup dururken, hiçbir sebep yokken işgalci İsrail'e saldırmış gibi konuşuyor. Son dönemde Meral Akşener'in partisinin TBMM'deki grup toplantılarında Hamas'ı ve Hamas üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması oldukça manidar. Erdoğan'ın, işgalci İsrail'in istediği gibi Hamas'a "terörist" dememesi nedense Akşener'in dengesini bozmuş. Üstüne üstlük Başkan Erdoğan'ın "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını korumak için mücadele veren bir mücahitler grubudur." demesi, Akşener'in Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde yaşadığı ağır hezimet sonrası yarım kalan aklını da yitirmesine sebep olacak. Bu saatten sonra Akşener, başına bir huni geçirip TBMM'de kürsüye çıkarsa benim için sürpriz olmaz. Dünya siyaset tarihine "Hunili parti lideri" olarak geçmesi an meselesi.

#2
Foto - Meral Akşener’i şok edecek gelişme! "Huni" detayı olay oldu! Resmen çılgına dönecek

Başkan Erdoğan'ın işgalci İsrail'e karşı Filistinlilerin destansı mücadelesine verdiği desteğin İsrail'deki yansımasının şiddetini Akşener'in tepkilerinden ölçebiliriz! Akşener gibiler, işgalci İsrail'in 16 yıldır Gazze'yi ablukada tutmasından hiç öne çıkarmazlar. Sivil görünümlü işgalcilerin Filistinlilerin evlerine istedikleri şekilde el koymalarından, canları sıkıldıkça sokakta Filistinli öldürdüklerinden bahsetmezler. Her gün birkaç Filistinli öldürülmesinin haber değeri bile kalmamıştı nerede insani, vicdani değeri?.. Bir parti koltuğu için dünyayı ateşe verme noktasına gelen Akşenergiller, Filistinli mücahitlere laf söyleme cüretinde bulanabiliyorlar. Sayın Akşener, onlara makam mevki kavgası değil vatan kavgası veriyorlar.

#3
Foto - Meral Akşener’i şok edecek gelişme! "Huni" detayı olay oldu! Resmen çılgına dönecek

Onların 'ikna' edilecek, onları işgalciyle zorla masa oturtacak zaafları yok! Hamas Filistin halkının direniş kuvvetidir. 7 Ekim'de işgalciye karşı başlattığı ve işgalciyi dumura uğrattığı taarruzla, sadece İsrail'in değil ABD ve Avrupa'nın da dengesini bozdu. Demokrasi adına ülkeler işgal edip, demokrasi için çoluk çocuk katledip kadınların ırzlarına geçenler tabii ki topraklarında işgalci İsrail aleyhine en masum protesto eylemlerini bile yasaklayacaklar! ABD ve Avrupa'nın Akşenergilleri, başlarında kırmızı huni, İsrail'in neden binlerce çocuk öldürmekte haklı olduğunu haklarına anlatırken, Hamas'ın da ne kadar vahşi olduğunu anlatma gayretindeler. Eh, bizim Akşener'in onlardan neyi eksik? Hunisi mi? Kadife kırmızı renkte bir huniyi nalburcu arkadaşa ısmarladım, temin edince İP'nin genel merkezine, kargo ücreti bana ait olmak üzere göndereceğim!”

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