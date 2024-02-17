2024-02-17 16:48:50 Meral Akşener'e soğuk duş! İstifa edip AK Parti'ye geçtiler
İstifa haberleriyle sarsılan Meral Akşener'in İYİ Parti'sinde tansiyon hiç düşmüyor.
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İstifa haberleriyle sarsılan Meral Akşener'in İYİ Parti'sinde tansiyon hiç düşmüyor.
AK Parti Patnos Belediye başkan adayı Abdülhalik Taşkın, yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta İyi Parti İlçe Başkanı Müslüm Coşkun ve ilçe yönetimi ile yaptıkları görüşme sonrasında Coşkun’un kendilerini destekleyeceklerini ilçe yönetimi olarak AK Partiye geçeceğini söylediğini dile getirdi.
Müslüm Coşkun'un hem İyi Parti İlçe Başkanı hem de İyi Parti Patnos Belediye Başkan adayı olduğunu ifade eden AK Parti Patnos Belediye başkan adayı Abdülhalik Taşkın, güçlerine güç kattıklarını ifade etti.
Müslüm Coşkun ve arkadaşlarının AK Parti saflarında siyasete devam edeceğini dile getiren Ak Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, AK Parti'nin Patnos’ta güçlendiğini belirtti
İyi Parti'den istifa eden İlçe Başkanı ve Belediye başkan adayı Müslüm Coşkun, Patnos’ta efsane başkanın yanında olmak ona destek olmak için Ak Parti saflarında siyaset yapacaklarını dile getirdi.
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