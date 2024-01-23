2024-01-23 16:20:55 Meral Akşener’e “cinayet” şoku! Hakim karşısına çıkabilir! Duyan, şaşkına dönüyor
Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, İYİ Parti lideri Akşener'in “Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere tanık olduk ama mertçeydi" sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Suç dilekçesine ilişkin konuşan Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan, "Şüpheli Akşener’den; hangi siyasi cinayetlere ve ne ölçüde tanık olduğunun mutlaka sorulması gerektiği aşikardır. Bu kadar siyasi cinayetlere vakıf ise ayrıca iştirakinin olup olmadığının da araştırılması hukuken elzem bir durum olsa gerek" dedi.