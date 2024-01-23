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Meral Akşener’e "cinayet" şoku! Hakim karşısına çıkabilir! Duyan, şaşkına dönüyor

2024-01-23 16:20:55
Meral Akşener’e “cinayet” şoku! Hakim karşısına çıkabilir! Duyan, şaşkına dönüyor

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, İYİ Parti lideri Akşener'in “Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere tanık olduk ama mertçeydi" sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Suç dilekçesine ilişkin konuşan Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan, "Şüpheli Akşener’den; hangi siyasi cinayetlere ve ne ölçüde tanık olduğunun mutlaka sorulması gerektiği aşikardır. Bu kadar siyasi cinayetlere vakıf ise ayrıca iştirakinin olup olmadığının da araştırılması hukuken elzem bir durum olsa gerek" dedi.

#1
Foto - Meral Akşener’e "cinayet" şoku! Hakim karşısına çıkabilir! Duyan, şaşkına dönüyor

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta Sivas'taki konuşmasında söylediği “Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere tanık olduk ama mertçeydi, onun için de hiçbirimiz korkmadık” sözlerine ilişkin suç duyurusunda bulundu.

#2
Foto - Meral Akşener’e "cinayet" şoku! Hakim karşısına çıkabilir! Duyan, şaşkına dönüyor

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Akşener’in sözleri itiraf olarak değerlendirilerek araştırılması talep edildi.

#3
Foto - Meral Akşener’e "cinayet" şoku! Hakim karşısına çıkabilir! Duyan, şaşkına dönüyor

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan, suç dilekçesiyle ilgili şu açıklamada bulundu: “Bilindiği üzere faili meçhul cinayetler bu ülkenin kanayan yarasıdır. Ve faili meçhul cinayetlere kurban gidenlerin anneleri 982 haftadır hiç olmazsa çocuklarının kemiklerine ulaşabilmek için bir araya geliyorlar. Ancak bu ortalama insan vicdanının kabul etmeyeceği acı gerçekle ilgili 4 gün önce önemli bir itiraf geldi. Meral Akşener isimli şüpheli bu cinayetlere alenen şahit olduğunu söylüyor.

#4
Foto - Meral Akşener’e "cinayet" şoku! Hakim karşısına çıkabilir! Duyan, şaşkına dönüyor

Şüpheli Akşener’den; hangi siyasi cinayetlere ve ne ölçüde tanık olduğunun mutlaka sorulması gerektiği aşikardır. Bu kadar siyasi cinayetlere vakıf ise ayrıca iştirakinin olup olmadığının da araştırılması hukuken elzem bir durum olsa gerek. Ancak daha vahimi bu siyasi ya da faili meçhul cinayetleri, 'mertçe' şeklinde tanımlıyor. Yani cinayetlere ve katillere ya da tetikçilere de bir övgü söz konusudur.” Suç duyurusunda, Akşener’in şahit olduğu ve övdüğü kere, bahse konu cinayetlerle ilgili bağlantısı ve sorumluluğu ölçeğinde TCK’nin suçuna denk gelen maddelerinden cezalandırılması talep edildi.

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