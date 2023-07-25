Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve! Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia

8'li koalisyon, seçimlerde hüsrana uğradı. Aldıkları yenilgi ile koalisyon masası dağıldı… Hepsi, yenilginin faturasını birbirine yazdı. CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk kavgası başladı. Uzun süredir suskun olan Mansur Yavaş da düğmeye bastı. Meral Akşener ile gizli zirve yaptı. Hatta yerel seçimlerde başarılı olacağını düşündüğü isimleri İYİ Parti ile paylaştığı iddiası ortaya atıldı. Yeni bir gizli toplantı iddiası ile sarsılan CHP'de gerilim tırmandı. İkilinin yaptığı görüşmeye tepki yağdı. İşte detaylar…