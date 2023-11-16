2023-11-16 08:06:54 Merakla bekleniyor! Milyonların gözü asgari ücret görüşmelerinde: İşte masadaki zam oranı!
İşçi, işveren, hükümetten beşer kişi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak. Önceki yıllarda toplantıya bir asgari ücretli davet eden Türk-İş bu yıl farklı meslek kollarında 4 asgari ücretliyi masaya oturtacak. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerinde... Peki asgari ücrette beklentiler neler? Pazarlık hangi rakamdan başlar? İşte detaylar...