Merakla bekleniyor! Milyonların gözü asgari ücret görüşmelerinde: İşte masadaki zam oranı!

TÜRK-İŞ’İN PAZARLIKTA ELİ GÜÇLENİR Mİ? Asgari Ücret Tespit Komisyonu için toplamda 5 işveren, 5 işçi, 5 hükümet temsilcisinden oluşan 15 kişilik bir komisyondan söz ediyoruz. İşçi tarafındaki 5 kişiyi TÜRK-İŞ temsil ediyordu. Daha önceki dönemlerde bir asgari ücretli bulundurduklarını belirtiyorlardı. Şu anda sayıyı 4’e çıkaracaklar. Sonuca etki eden bir şey olur mu? Hayır, bir önceki asgari ücret belirlenirken TÜRK-İŞ ‘ben 8500 TL rakamına imza atmıyorum’ dedi. Ancak hükümet ve işveren tarafının imzaları ile asgari ücret 2023 yılı için belirlendi. Sonuca tesir edecek bir durum ortaya çıkmaz. Ancak birebir asgari ücretle çalışan kişilerin komisyon içerisinde bulunmasının olumlu etkileri olacağını düşünüyorum.