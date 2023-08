Merakla beklenen Nothing Phone (2) artık Türkiye’de! İsteyenlere uyarı, geliyor: Şaşırtan satış fiyatı belli oldu!

4K video performansı! Video konusunda da kullanıcısına iyi bir performans sunan Phone (2)’nin 4K’lık kayıt özelliği var. 30 veya 60 fps’de canlı HDR özelliği bulunan cihaz; Ağır Çekim (480 fps), Gece modu (1080pat30fps), Eylem Modu, OIS ve EIS Görüntü Sabitleme ve Zaman Atlama (4K) uygulamaları sunuyor. Phone (2) ile Nothing OS 2.0 karşınızda! Akıllı telefon kullanımında dikkat dağıtan unsurları azaltma ve daha bilinçli kullanımı teşvik etme arzusuyla hayata geçirilen Nothing OS, bir yandan Nothing’in tasarım estetiğini bünyesinde barındırırken bir yandan da yardımcı programa dayanan hızlı ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Ana ekran ve kilit ekranı yardımcı programı widgetlarla yeniden tasarlanan Nothing OS 2.0 ile kullanıcılar, uygulamalarını açmak zorunda kalmadan telefonun temel işlevlerine erişebilecekler. Nothing OS 2.0, kullanıcılara yeni klasör düzenleri ve resimli kapaklar sunarken ızgara tasarımını, widget boyutunu ve renk temalarını özelleştirme yetkisi de veriyor. Android güncelleme güvencesi! 3 yıllık Android güncelleme ve 2 ayda bir 4 yıllık güvenlik yama yazılım desteği sunulan Nothing Phone (2)’de parmak izi ve yüz tanıma özellikleri bulunuyor. Telefonun bu güvenlik özellikleri, ayrıca maske gibi yüz kaplamalarıyla da uyum sağlanıyor. Tüm benzersiz tasarım ve kullanışlı arayüzünün yanı sıra Phone (2), gücünü Qualcomm® Snapdragon™ 8+ Gen1 yonga setinden alıyor. Ayrıca cihazda 4nm TMSC üretim mimarisi bulunuyor. Adreno 730 grafik birimine sahip Phone (2)’de 2. nesil HTP V69 4xHVX işlemci var. 12 GB RAM’e sahip Phone (2), 512 GB’lık hafıza seçeneğiyle Türkiye’ye geliyor.