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Teknoloji-Bilişim
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Merakla beklenen Nothing Phone (2) artık Türkiye’de! İsteyenlere uyarı, geliyor: Şaşırtan satış fiyatı belli oldu!

2023-08-11 12:05:56
Merakla beklenen Nothing Phone (2) artık Türkiye’de! İsteyenlere uyarı, geliyor: Şaşırtan satış fiyatı belli oldu!

Nothine Phone (2), Evofone garantisiyle yenilikler getirece. şaşırtan bir değişiklik ile Türkiye’de, Teknoloji severler konuşuyor: şaşırtan karar ile dengeleri değiştirdi. Hem arka hem de ön kamerada iyi bir çekim ve video performansı sağlayacak...

#1
Foto - Merakla beklenen Nothing Phone (2) artık Türkiye’de! İsteyenlere uyarı, geliyor: Şaşırtan satış fiyatı belli oldu!

Nothine Phone (2), Evofone garantisiyle Türkiye’de satışa çıktı. Oldukça beğeni toplayan ilk modelinin ardından orijinal tasarımını koruyarak geliştirilen Phone (2)’nin satış fiyatı 36.999 TL. 512 GB hafıza ve 12 GB RAM’e sahip cihaza tüketiciler Evofone.com internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

#2
Foto - Merakla beklenen Nothing Phone (2) artık Türkiye’de! İsteyenlere uyarı, geliyor: Şaşırtan satış fiyatı belli oldu!

Tüm dünyada ürünlerinin tasarımlarıyla dikkat çeken Londra merkezli global teknoloji markası Nothing’in yeni akıllı telefon modeli Nothing Phone (2), Evofone distribütörlüğünde Türkiye’de satışa çıktı. İlk modeli olan Phone (1) ile oldukça dikkat çeken markanın son amiral gemisi Phone (2), Evofone.com internet sitesi üzerinden satın alınabilecek. Yeni Glyph Arayüzü ile Phone (2) çok daha farklı! Türkiye’de şu an sadece siyah renk seçeneğiyle satışa sunulan Nothing Phone (2), orijinal tasarımını koruyan yeniliklerle geliyor. Arka yüzünde benzersiz ışık tasarımlarıyla piyasaya sunulan Phone (2), Yeni Glyph Arayüzü sayesinde her iletişim ve bildirim türü için farklı ışık ve ses dizileri atanmasına imkan tanıyor. Bu özelliği ile kullanıcısına “kiminle iletişim halinde olduğu” bilgisini farklı bir dokunuşla veren Phone (2), aynı zamanda sıradanlaşan akıllı telefon dünyasına sıra dışı tasarımıyla da imzasını atıyor.

#3
Foto - Merakla beklenen Nothing Phone (2) artık Türkiye’de! İsteyenlere uyarı, geliyor: Şaşırtan satış fiyatı belli oldu!

Glyph Arayüzü sayesinde 33 ayrı ayarlanabilir bölgeye sahip olan Phone (2) ile tüketiciler, farklı ışık ve ses kombinasyonları yaparak kendi ritimlerini oluşturabileceği kayıtlar da düzenleyebiliyor. Ayrıca bu uygulama ile bildirimlerin yanı sıra telefonun şarj durumu ve daha birçok özellik hem eğlenceli bir şekilde hem de kolayca takip edilebiliyor. Akıcı bir ekran deneyimi! Arka yüzündeki benzersiz tasarımının yanı sıra Phone (2)’nin ön yüzü 6,7 inç esnek OLED ekran ve Gorilla Glass korumasıyla geliyor. 120Hz adaptif ekran yenileme hızı ve 240Hz dokunsal dokunmatik motorlar ile akıcı bir ekran deneyimi sunuluyor. Ekran parlaklığı konusunda da Phone (2), dış mekan parlaklığı olarak 1000 nits ve HDR en yüksek piksel parlaklığı olarak da 1600 nits’e sahip.

#4
Foto - Merakla beklenen Nothing Phone (2) artık Türkiye’de! İsteyenlere uyarı, geliyor: Şaşırtan satış fiyatı belli oldu!

Kamera diziliminde de sade ama kaliteli sonuçlara önem veren Nothing, Phone (2)’nin ön yüzünde bir, arka yüzünde ise çift kamera dizilimi kullandı. 50 MP çözünürlüğü bulunan ve Sony IMX980 sensörünü kullanan telefonun ana kamerası, “Gece Modu”nun yanı sıra ƒ/1.88 diyafram açıklığı ile karanlık ortamlarda dahi ayrıntıları yakalamaya olanak tanıyor. 1/1.56 inç sensör boyutu, OIS ve EIS görüntü sabitleme, 24 mm odaklanma özellikleriyle gelen Phone (2)’nin kamera özelliklerinde ise şunlar bulunuyor: Portre Modu, Gece Modu, Hareketli Fotoğraf, Süper Çözünürlüklü Yakınlaştırma, Merceksi (filtre), AI Sahne Algılama, Panorama, Panorama Gece modu ve Belge modu. Phone (2)’nin geniş açı kamerasında ise Samsung’un JN1 sensörü kullanırken bu lens, 4 cm’ye kadar makro, 114 derecelik görüş açısı ile de geniş çekimler yapmanıza olanak sağlıyor. EIS görüntü sabitleme, Gelişmiş HDR, Gece Modu, Hareketli Fotoğraf, Merceksi (filtre) ve AI Sahne Algılama özellikleri de Phone (2)’nin Geniş Açı kamerasında bulunan özelliklerden. Phone (2)’nin HDR destekli 1080p ve 30 fps videolar çekilmesini sağlayan ön kamerasında ise 32 MP çözünürlük, Sony OMX615 sensör ve ƒ/2,45 diyafram açıklığı bulunuyor.

#5
Foto - Merakla beklenen Nothing Phone (2) artık Türkiye’de! İsteyenlere uyarı, geliyor: Şaşırtan satış fiyatı belli oldu!

4K video performansı! Video konusunda da kullanıcısına iyi bir performans sunan Phone (2)’nin 4K’lık kayıt özelliği var. 30 veya 60 fps’de canlı HDR özelliği bulunan cihaz; Ağır Çekim (480 fps), Gece modu (1080pat30fps), Eylem Modu, OIS ve EIS Görüntü Sabitleme ve Zaman Atlama (4K) uygulamaları sunuyor. Phone (2) ile Nothing OS 2.0 karşınızda! Akıllı telefon kullanımında dikkat dağıtan unsurları azaltma ve daha bilinçli kullanımı teşvik etme arzusuyla hayata geçirilen Nothing OS, bir yandan Nothing’in tasarım estetiğini bünyesinde barındırırken bir yandan da yardımcı programa dayanan hızlı ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Ana ekran ve kilit ekranı yardımcı programı widgetlarla yeniden tasarlanan Nothing OS 2.0 ile kullanıcılar, uygulamalarını açmak zorunda kalmadan telefonun temel işlevlerine erişebilecekler. Nothing OS 2.0, kullanıcılara yeni klasör düzenleri ve resimli kapaklar sunarken ızgara tasarımını, widget boyutunu ve renk temalarını özelleştirme yetkisi de veriyor. Android güncelleme güvencesi! 3 yıllık Android güncelleme ve 2 ayda bir 4 yıllık güvenlik yama yazılım desteği sunulan Nothing Phone (2)’de parmak izi ve yüz tanıma özellikleri bulunuyor. Telefonun bu güvenlik özellikleri, ayrıca maske gibi yüz kaplamalarıyla da uyum sağlanıyor. Tüm benzersiz tasarım ve kullanışlı arayüzünün yanı sıra Phone (2), gücünü Qualcomm® Snapdragon™ 8+ Gen1 yonga setinden alıyor. Ayrıca cihazda 4nm TMSC üretim mimarisi bulunuyor. Adreno 730 grafik birimine sahip Phone (2)’de 2. nesil HTP V69 4xHVX işlemci var. 12 GB RAM’e sahip Phone (2), 512 GB’lık hafıza seçeneğiyle Türkiye’ye geliyor.

#6
Foto - Merakla beklenen Nothing Phone (2) artık Türkiye’de! İsteyenlere uyarı, geliyor: Şaşırtan satış fiyatı belli oldu!

Batarya olarak 4700 mAh pil boyutu bulunan Phone (2), 45W PPS kablolu şarj ile 55 dakikada tam dolum sağlıyor. Aynı şekilde çift şarjlı 15W Qi kablosuz şarj ile Phone (2)’nin şarjını 130 dakikada doldurmak da mümkün. Cihazda tüm bunlara ek 5W ters şarj desteği de bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, kulaklık veya çeşitli aksesuarlarına da güç sağlayabiliyor. Öne çıkan diğer detay da sürdürülebilirliğe verilen önem! Tüm performans ve diğer özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla dikkat çeken Phone (2)’nin öne çıkan diğer bir unsuru da markanın üretimden paketlemeye kadar tüm aşamalarda sürdürülebilirliğe verdiği önem oldu. Geri dönüştürülmüş malzemelere, yenilenebilir enerjiye, ambalaja ve uzun ömre odaklanarak tasarlanan Phone (2) piyasada en sürdürülebilir akıllı telefonlardan biri olarak öne çıkıyor. Örneğin atık depolama sahası olmadan gerçekleştirilen üretim – montaj sürecinde hiçbir atık çöp depolama sahasına gönderilmiyor. Tüm üretim aşamaları yenilenebilir enerji kaynaklarıyla destekleniyorken hem son montaj tesisi hem de geri dönüştürülmüş alüminyum üretim tesisleri yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanarak çevreye dost bir yaklaşım sergiliyor. 5 KG’lık bir CO2 azaltımı elde eden Phone (2)’de yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum orta çerçeve, düğmeler ve SIM tepsisi ucu bulunuyor. Ayrıca: Plastik parçaların yüzde 80'i geri dönüştürülmüş ve biyolojik bazlı malzemelerden yapıldı. 9 devre kartında yüzde 100 geri dönüştürülmüş kalay, Ana kartta yüzde 100 geri dönüştürülmüş bakır folyolar, 28 çelik damgalama parçasının tamamında yüzde 90'ın üzerinde geri dönüştürülmüş çelik kullanıldı. FSC MIX sertifikalı (The Forest Stewardship Council) yüzde 60'ın üzerinde geri dönüştürülmüş elyaf içeren plastik içermeyen ambalaja sahip. 512 GB’lık modelinin satış fiyatı 36.999 TL Siyah renk seçeneğiyle ve Evofone garantisiyle Türkiye’ye gelen Nothing Phone (2), şimdi 512 GB’lık modeli ile 36.999 TL etiket fiyatı ile Evofone.com sitesinden ve tüm yetkili teknoloji marketlerinin web sitelerinden satışa çıktı.

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