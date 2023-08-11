Merakla beklenen Nothing Phone (2) artık Türkiye’de! İsteyenlere uyarı, geliyor: Şaşırtan satış fiyatı belli oldu!

Batarya olarak 4700 mAh pil boyutu bulunan Phone (2), 45W PPS kablolu şarj ile 55 dakikada tam dolum sağlıyor. Aynı şekilde çift şarjlı 15W Qi kablosuz şarj ile Phone (2)’nin şarjını 130 dakikada doldurmak da mümkün. Cihazda tüm bunlara ek 5W ters şarj desteği de bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, kulaklık veya çeşitli aksesuarlarına da güç sağlayabiliyor. Öne çıkan diğer detay da sürdürülebilirliğe verilen önem! Tüm performans ve diğer özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla dikkat çeken Phone (2)’nin öne çıkan diğer bir unsuru da markanın üretimden paketlemeye kadar tüm aşamalarda sürdürülebilirliğe verdiği önem oldu. Geri dönüştürülmüş malzemelere, yenilenebilir enerjiye, ambalaja ve uzun ömre odaklanarak tasarlanan Phone (2) piyasada en sürdürülebilir akıllı telefonlardan biri olarak öne çıkıyor. Örneğin atık depolama sahası olmadan gerçekleştirilen üretim – montaj sürecinde hiçbir atık çöp depolama sahasına gönderilmiyor. Tüm üretim aşamaları yenilenebilir enerji kaynaklarıyla destekleniyorken hem son montaj tesisi hem de geri dönüştürülmüş alüminyum üretim tesisleri yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanarak çevreye dost bir yaklaşım sergiliyor. 5 KG’lık bir CO2 azaltımı elde eden Phone (2)’de yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum orta çerçeve, düğmeler ve SIM tepsisi ucu bulunuyor. Ayrıca: Plastik parçaların yüzde 80'i geri dönüştürülmüş ve biyolojik bazlı malzemelerden yapıldı. 9 devre kartında yüzde 100 geri dönüştürülmüş kalay, Ana kartta yüzde 100 geri dönüştürülmüş bakır folyolar, 28 çelik damgalama parçasının tamamında yüzde 90'ın üzerinde geri dönüştürülmüş çelik kullanıldı. FSC MIX sertifikalı (The Forest Stewardship Council) yüzde 60'ın üzerinde geri dönüştürülmüş elyaf içeren plastik içermeyen ambalaja sahip. 512 GB’lık modelinin satış fiyatı 36.999 TL Siyah renk seçeneğiyle ve Evofone garantisiyle Türkiye’ye gelen Nothing Phone (2), şimdi 512 GB’lık modeli ile 36.999 TL etiket fiyatı ile Evofone.com sitesinden ve tüm yetkili teknoloji marketlerinin web sitelerinden satışa çıktı.