  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
17
Yeniakit Publisher
Gözlerinizi açtığınızda vücudunuz size bu sinyali veriyor olabilir! Akciğer kanserinin sabahları fark edilen o gizli işareti ortaya çıktı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gözlerinizi açtığınızda vücudunuz size bu sinyali veriyor olabilir! Akciğer kanserinin sabahları fark edilen o gizli işareti ortaya çıktı!

Dünya genelinde en sık rastlanan kanser türlerinden biri olan akciğer kanserinde erken teşhisin önemi bir kez daha vurgulandı. Uzmanlar, genellikle sigara kullanımıyla ilişkilendirilen bu sinsi hastalığın ilk belirtilerinin sabah uyanıldığında kendini gösterdiğini belirtiyor. Çoğu zaman gözden kaçan bu erken uyarılar, hastalığın ilerlemeden fark edilmesini sağlayarak hayati bir önem taşıyor. Hayat kurtarıcı bu detaylar sayesinde, sabahları yaşanan rutin değişimlerin basit bir yorgunluktan daha fazlası olabileceği ve bir an önce uzman kontrolü gerektirdiği ifade ediliyor.

#1
Foto - Gözlerinizi açtığınızda vücudunuz size bu sinyali veriyor olabilir! Akciğer kanserinin sabahları fark edilen o gizli işareti ortaya çıktı!

Akciğer kanseri, meme kanserinin ardından en yaygın görülen kanser türleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Diğer birçok kanser türüne kıyasla ölüm oranının daha yüksek olması ise hastalığı daha da tehlikeli hale getiriyor. Uzmanlar, akciğer kanserinin en önemli nedeninin sigara kullanımı olduğuna dikkat çekerken, vakaların yaklaşık ? ila ?'ında sigara geçmişi bulunduğunu belirtiyor.

#2
Foto - Gözlerinizi açtığınızda vücudunuz size bu sinyali veriyor olabilir! Akciğer kanserinin sabahları fark edilen o gizli işareti ortaya çıktı!

Akciğer kanseri, vücutta gelişmeye başladığı andan itibaren bazı erken uyarı işaretleriyle kendini gösterebiliyor. Ancak bu belirtiler çoğu zaman soğuk algınlığı ya da alerjiyle karıştırıldığı için göz ardı edilebiliyor. Uzmanlara göre bu sinyallerin ihmal edilmesi, hastalığın ilerlemesine ve hayati riskin artmasına yol açabiliyor. Peki akciğer kanseri ilk aşamada vücutta hangi belirtiyle kendini belli ediyor?

#3
Foto - Gözlerinizi açtığınızda vücudunuz size bu sinyali veriyor olabilir! Akciğer kanserinin sabahları fark edilen o gizli işareti ortaya çıktı!

Akciğer kanserinde erken tanı ve zamanında uygulanan tedavi, hastanın yaşam süresini ve yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabiliyor. Uzmanlar, hastalığın erken dönemde verdiği işaretlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

#4
Foto - Gözlerinizi açtığınızda vücudunuz size bu sinyali veriyor olabilir! Akciğer kanserinin sabahları fark edilen o gizli işareti ortaya çıktı!

AKCİĞER KANSERİNİN ERKEN BELİRTİLERİ NELER? Akciğer kanserinin ilk belirtileri arasında özellikle şiddetli ve geçmeyen öksürük öne çıkıyor. Öksürüğe eşlik eden balgamın renginde değişiklik olması ise kanser ihtimalini daha da güçlendiren bir durum olarak değerlendiriliyor.

#5
Foto - Gözlerinizi açtığınızda vücudunuz size bu sinyali veriyor olabilir! Akciğer kanserinin sabahları fark edilen o gizli işareti ortaya çıktı!

KURU ÖKSÜRÜK Üç haftadan uzun süren, balgamsız (kuru) öksürük akciğer kanserinin bir işareti olabilir. Akciğer kanserine bağlı öksürük genellikle kuru başlar ve nöbetler halinde görülür. Araştırmalara göre, akciğer kanseri tanısı alan kişilerin en az e'inde tanı konulana kadar geçmeyen bir öksürük bulunuyor.

#6
Foto - Gözlerinizi açtığınızda vücudunuz size bu sinyali veriyor olabilir! Akciğer kanserinin sabahları fark edilen o gizli işareti ortaya çıktı!

ATEŞ ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne (NIH) göre, özellikle ileri evredeki akciğer kanseri hastalarında ateş sık görülen bir belirti. Bu durum çoğunlukla enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.

#7
Foto - Gözlerinizi açtığınızda vücudunuz size bu sinyali veriyor olabilir! Akciğer kanserinin sabahları fark edilen o gizli işareti ortaya çıktı!

Radyoterapi veya kemoterapiye bağlı gelişen ve bağışıklık hücrelerinin azalmasıyla görülen "nötropenik ateş" de nedenler arasında yer alıyor. Ayrıca tümörün ilerlemesi ya da tümör yükünün artması da ateşe yol açabiliyor. Bunun yanı sıra kanserin yarattığı kaygı ve depresyon, strese bağlı (psikojenik) ateşe neden olabiliyor.

#8
Foto - Gözlerinizi açtığınızda vücudunuz size bu sinyali veriyor olabilir! Akciğer kanserinin sabahları fark edilen o gizli işareti ortaya çıktı!

SABAHLARI TER İÇİNDE UYANMAK Akciğer kanseri olan kişiler, sabahları yoğun terleme ile uyanabiliyor. Bunun nedenlerinden biri, vücudun ateşi düşürmek için aşırı terleme yoluna gitmesi olabilir.

#9
Foto - Gözlerinizi açtığınızda vücudunuz size bu sinyali veriyor olabilir! Akciğer kanserinin sabahları fark edilen o gizli işareti ortaya çıktı!

BALGAMDA KAN GÖRÜLMESİ Balgamda kan görülmesi de akciğer kanserinin uyarı belirtileri arasında yer alıyor. Balgam, akciğerlerde üretilen yoğun kıvamlı bir mukus türü olarak biliniyor.

#10
Foto - Gözlerinizi açtığınızda vücudunuz size bu sinyali veriyor olabilir! Akciğer kanserinin sabahları fark edilen o gizli işareti ortaya çıktı!

KAN TÜKÜRMEK AKCİĞER KANSERİNE İŞARET EDEBİLİR Mİ? Tıpta hemoptizi olarak tanımlanan kan tükürme durumu, akciğer kanserinde sık karşılaşılan belirtiler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bu semptom, özellikle ihmal edilmemesi gereken önemli bir uyarı işareti olarak kabul ediliyor.

#11
Foto - Gözlerinizi açtığınızda vücudunuz size bu sinyali veriyor olabilir! Akciğer kanserinin sabahları fark edilen o gizli işareti ortaya çıktı!

Amerikan Kanser Derneği'nin aktardığı bilgilere göre, kan tükürme çoğu zaman akciğer kanserine eşlik eden diğer belirtilerle birlikte ortaya çıkıyor.

#12
Foto - Gözlerinizi açtığınızda vücudunuz size bu sinyali veriyor olabilir! Akciğer kanserinin sabahları fark edilen o gizli işareti ortaya çıktı!

AKCİĞER KANSERİNİN DİĞER UYARI BELİRTİLERİ Sabahları ortaya çıkabilen bu belirtilerin yanı sıra, akciğer kanserinde görülebilecek diğer semptomlar şunlar:

#13
Foto - Gözlerinizi açtığınızda vücudunuz size bu sinyali veriyor olabilir! Akciğer kanserinin sabahları fark edilen o gizli işareti ortaya çıktı!

• Sık sık tekrarlayan göğüs enfeksiyonları • Nefes alırken veya öksürürken ağrı • Sürekli nefes darlığı • İştahsızlık veya açıklanamayan kilo kaybı • Kanlı öksürük

#14
Foto - Gözlerinizi açtığınızda vücudunuz size bu sinyali veriyor olabilir! Akciğer kanserinin sabahları fark edilen o gizli işareti ortaya çıktı!

• Yutkunurken ağrı • Yüz veya boyunda şişlik • Hırıltılı solunum • Parmak uçlarının genişlemesi veya parmakların daha kıvrık hale gelmesi • Ses kısıklığı • Geçmeyen yorgunluk • Sürekli göğüs ya da omuz ağrısı

#15
Foto - Gözlerinizi açtığınızda vücudunuz size bu sinyali veriyor olabilir! Akciğer kanserinin sabahları fark edilen o gizli işareti ortaya çıktı!

BU UYARI BELİRTİLERİNİ GÖZ ARDI ETMEYİN Kanser belirtileri çoğu zaman belirsiz ve sinsi olabilir. Akciğer kanseri de buna dahil. Hastalığın erken evrelerinde genellikle belirgin bir belirti görülmez, bu da erken teşhisi zorlaştırır. Ancak olası uyarı işaretlerini önceden bilmek, belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden harekete geçmeyi sağlayabilir.

#16
Foto - Gözlerinizi açtığınızda vücudunuz size bu sinyali veriyor olabilir! Akciğer kanserinin sabahları fark edilen o gizli işareti ortaya çıktı!

Kum Tepeleri Beyaza Büründü! 30 Yıl Sonra Bir İlk: Suudi Arabistan Çölleri Kar Altında Çölleri ve aşırı sıcaklarıyla bilinen Suudi Arabistan, alışılmadık bir doğa olayına sahne oldu. Ülkede yaklaşık 30 yıl sonra yeniden görülen kar yağışı, çöl manzarasını beyaza bürürken hem halkta şaşkınlık yarattı hem de iklim değişikliğine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Berna Laçin’i ve eski Türkiye’nin askeri vesayetçilerini rezil eden paylaşım
Gündem

Berna Laçin’i ve eski Türkiye’nin askeri vesayetçilerini rezil eden paylaşım

Hastane otoparkında annesi yanında olan bir sürücüyle yaşadığı olayı abarttıkça abartıp sosyal medya hesabından paylaşan Kemalist oyuncu Ber..
Uyuşturucu testi yanlış çıkar mı?
Sağlık

Uyuşturucu testi yanlış çıkar mı?

Uyuşturucu test sonuçlarıyla ilgili tartışma yeniden gündemde. İş ve spor dünyasında yankı uyandıran dosya sonrası 'Testler hatalı çıkabilir..
Türk askeri Gazze’ye girebilir
Dünya

Türk askeri Gazze’ye girebilir

Yahudi gazetesi Hayom, Netanyahu yönetiminin iddialarının aksine Türk askerinin Gazze’ye girebileceğini yazdı. “İddialara rağmen Türk birlik..
Yalçın Küçük'ten Şok itiraflar: "Bu Cumhuriyeti Sabatayistler kurdu!"
Gündem

Yalçın Küçük'ten Şok itiraflar: "Bu Cumhuriyeti Sabatayistler kurdu!"

Tarihçi ve yazar Yalçın Küçük'ten ezber bozan iddialar! Katıldığı bir televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve Kemalist id..
Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...
Gündem

Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. F..
Çağlayan’da Alarm! Saran adliyeye gelmeden TOMA’lar dizildi. Bu sabah olağanüstü hareketlilik var
Gündem

Çağlayan’da Alarm! Saran adliyeye gelmeden TOMA’lar dizildi. Bu sabah olağanüstü hareketlilik var

Sabahın erken saatlerinde İstanbul’da dikkat çeken bir tablo… Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavc..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23