Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonu heyecanı tüm hızıyla sürerken, yapay zekadan geleceğe dair ezber bozan bir analiz geldi. Mevcut sezonda Okan Buruk'un Galatasaray'ı zirvede yer alırken; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş takipte kalmaya devam ediyor. Ancak teknoloji dünyasının dev tahmin motorları, sadece bu yılı değil önümüzdeki 20 sezonu simüle ederek şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımları tek tek sıraladı. Listede dev kulüplerin yanı sıra Alanyaspor ve Hatayspor gibi ekiplerin de ilk kez zirveye çıkacağı öngörülürken, futbolseverler bu sürpriz tablo karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.