  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor
21
Yeniakit Publisher
Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonu heyecanı tüm hızıyla sürerken, yapay zekadan geleceğe dair ezber bozan bir analiz geldi. Mevcut sezonda Okan Buruk'un Galatasaray'ı zirvede yer alırken; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş takipte kalmaya devam ediyor. Ancak teknoloji dünyasının dev tahmin motorları, sadece bu yılı değil önümüzdeki 20 sezonu simüle ederek şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımları tek tek sıraladı. Listede dev kulüplerin yanı sıra Alanyaspor ve Hatayspor gibi ekiplerin de ilk kez zirveye çıkacağı öngörülürken, futbolseverler bu sürpriz tablo karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

#1
Foto - Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

2044/45 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE

#2
Foto - Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

2043/44 sezonu şampiyonu GALATASARAY

#3
Foto - Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

2042/43 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE

#4
Foto - Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

2041/42 sezonu şampiyonu BEŞİKTAŞ

#5
Foto - Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

2040/41 sezonu şampiyonu GALATASARAY

#6
Foto - Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

2039/40 sezonu şampiyonu BEŞİKTAŞ

#7
Foto - Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

2038/39 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE

#8
Foto - Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

2037/38 sezonu şampiyonu TRABZONSPOR

#9
Foto - Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

2036/37 sezonu şampiyonu GALATASARAY

#10
Foto - Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

2035/36 sezonu şampiyonu GAZİANTEP FK

#11
Foto - Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

2034/35 sezonu şampiyonu BEŞİKTAŞ

#12
Foto - Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

2033/34 sezonu şampiyonu GALATASARAY

#13
Foto - Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

2032/33 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE

#14
Foto - Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

2031/32 sezonu şampiyonu TRABZONSPOR

#15
Foto - Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

2030/31 sezonu şampiyonu ALANYASPOR

#16
Foto - Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

2029/30 sezonu şampiyonu BEŞİKTAŞ

#17
Foto - Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

2028/29 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE

#18
Foto - Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

2027/28 sezonu şampiyonu GALATASARAY

#19
Foto - Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

2026/27 sezonu şampiyonu TRABZONSPOR

#20
Foto - Süper Lig'de önümüzdeki 20 yılın şampiyonları belli oldu! Yapay zekanın o listesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı!

2025/26 sezonu şampiyonu BEŞİKTAŞ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında flaş gelişme
Gündem

FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında flaş gelişme

FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında 4 şüpheli arasında yer alan Lütfi Arıboğan ile İlhan Helvacı, "yurt dışı çıkış yasağı ve i..
Baronların inine girildi, CHP yine sessiz! Yoksa bu baronlar CHP'nin para kasası mı?
Siyaset

Baronların inine girildi, CHP yine sessiz! Yoksa bu baronlar CHP'nin para kasası mı?

Sürekli "Baronlar nerede?" algısıyla devleti hedef alan CHP zihniyetine cevap, İstanbul Emniyeti'nden tokat gibi geldi. 2025 yılında düzenle..
Türk askeri Gazze’ye girebilir
Dünya

Türk askeri Gazze’ye girebilir

Yahudi gazetesi Hayom, Netanyahu yönetiminin iddialarının aksine Türk askerinin Gazze’ye girebileceğini yazdı. “İddialara rağmen Türk birlik..
Dr. Matthews "Miçotakis uluslararası hukukun ihlaline ortak oluyor" Yunanistan suç ortağı
Dünya

Dr. Matthews "Miçotakis uluslararası hukukun ihlaline ortak oluyor" Yunanistan suç ortağı

Uzmanlar, Yunanistan'ın İsrail'le yakınlaşma politikasını değerlendirdi. Prof. Dr. Gordon: "Başbakan Miçotakis, uluslararası hukukun ihlalin..
Mason Talat Paşa Osmanlı Devleti ellerinde battıktan sonra böyle ağlamış
Gündem

Mason Talat Paşa Osmanlı Devleti ellerinde battıktan sonra böyle ağlamış

İktidarı "Hürriyet" vaadiyle ele geçirip 10 yılda koca bir imparatorluğu tarihe gömenlerin son perdesi... Mustafa Armağan, Talat Paşa ve Hal..
Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...
Gündem

Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. F..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23