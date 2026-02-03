Çin devi Türkiye yerine Macaristan'da başladı! Karar tepki topladı

Fabrikanın üretimi birkaç yıl içinde yıllık 200 bin araç kapasitesine ulaşacak. Buna paralel olarak istihdam da kademeli olarak artırılacak. Şu anda fabrikada 960 çalışan görev yapıyor. Verilen bilgiye göre bunların çoğunluğu yerel işçiler olsa da Asyalı misafir işçiler de mevcut.