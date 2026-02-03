  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sır gibi saklanan Mariçka ilk kez gösterildi: 1000 km menzili var, uyku moduyla pusuya yatıyor Fransa'da teknoloji devine baskın: Elon Musk ifadeye çağrıldı İslam Memiş merak edilenleri açıkladı! Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın sebebi ne? İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış! Çin devi Türkiye yerine Macaristan'da başladı! Karar tepki topladı Türkiye kaybetti Almanya kazandı diyenler şokta! 17,6 milyon Alman yoksul
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Çin devi Türkiye yerine Macaristan'da başladı! Karar tepki topladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Çin devi Türkiye yerine Macaristan'da başladı! Karar tepki topladı

Türkiye'de fabrika kuracağını uzun bir süre önce duyuran ancak bu konuda herhangi bir adım atmayan Çin devi, Macaristan'da deneme üretimlerine başladı.

1
#1
Foto - Çin devi Türkiye yerine Macaristan'da başladı! Karar tepki topladı

Donanımhaber'de yer alan habere göre, BYD, Macaristan’ın Szeged şehrindeki yeni fabrikasında deneme üretimine başladı. Szeged Belediye Başkanı László Botka'nınaçıklamasına göre fabrikanın seri üretime ikinci çeyrekte geçmesi bekleniyor.

#2
Foto - Çin devi Türkiye yerine Macaristan'da başladı! Karar tepki topladı

BYD, daha önceki açıklamasında Macaristan’daki üretime 2025 yılı bitmeden başlamayı planladığını duyurmuştu.

#3
Foto - Çin devi Türkiye yerine Macaristan'da başladı! Karar tepki topladı

Ancak şirket, başlangıçta planlanan takvime göre biraz gecikse de Ocak 2026 sonu itibarıyla fabrikanın deneme üretimi resmen başladı.

#4
Foto - Çin devi Türkiye yerine Macaristan'da başladı! Karar tepki topladı

Fabrikanın üretimi birkaç yıl içinde yıllık 200 bin araç kapasitesine ulaşacak. Buna paralel olarak istihdam da kademeli olarak artırılacak. Şu anda fabrikada 960 çalışan görev yapıyor. Verilen bilgiye göre bunların çoğunluğu yerel işçiler olsa da Asyalı misafir işçiler de mevcut.

#5
Foto - Çin devi Türkiye yerine Macaristan'da başladı! Karar tepki topladı

Macaristan’daki üretim hattından çıkması beklenen ilk model, Çin’de BYD Seagull adıyla satılan Dolphin Surf. Bu bilgiyi BYD üst yöneticisi Stella Li, Münih’te düzenlenen IAA etkinliğinde paylaşmıştı.

#6
Foto - Çin devi Türkiye yerine Macaristan'da başladı! Karar tepki topladı

BYD, Dolphin Surf’ün “Avrupa için Avrupa’da üretilen ilk BYD araç” olacağını açıklamıştı. Sonuç olarak; BYD'nin Avrupa'daki yükselişini hızlandıracak ilk kapı olan Macaristan'da üretim çok yakın.

#7
Foto - Çin devi Türkiye yerine Macaristan'da başladı! Karar tepki topladı

Şirketin Avrupa'ya yönelik ikinci otomobil fabrikası Türkiye'de kurulacak ancak 6 ay önce başlaması gereken projede hala somut bir ilerleme yok. Çinli üreticinin Avrupa'daki üçüncü otomobil fabrikası için de İspanya'yı değerlendirdiği konuşuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

1 milyar dolarlık yatırım gelecekti, o da boş çıktı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
10 kişi vefat etmişti! Kazaya karışan firmanın başka otobüsü 'pes' dedirtti
Gündem

10 kişi vefat etmişti! Kazaya karışan firmanın başka otobüsü 'pes' dedirtti

Antalya–Isparta Karayolu'nda 10 kişinin vefat ettiği kazaya karışan firmanın bir başka otobüsü aynı güzergahta hız yaparken görüntülendi. Gö..
İtirafçıdan kan donduran açıklamalar! Murat Ongun'la para karşılığı birlikte olmuş
Gündem

İtirafçıdan kan donduran açıklamalar! Murat Ongun'la para karşılığı birlikte olmuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, şebekenin kilit isimlerinden biri ..
Diyarbakır'daki camide terbiyesizlik! Müftülük hemen harekete geçti
Gündem

Diyarbakır'daki camide terbiyesizlik! Müftülük hemen harekete geçti

Diyarbakır'da cami hoparlöründen müzik açıp mahalleye dinlettiler. Tepki çeken skandalla ilgili Kayapınar Müftülüğü inceleme başlattı...
ABD Büyükelçisi Barrack’tan İki yüzlü batıya Türkiye tepkisi: Bu delilik!
Gündem

ABD Büyükelçisi Barrack’tan İki yüzlü batıya Türkiye tepkisi: Bu delilik!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, NATO ve Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye karşı sergilediği tutarsız tutumu yerden yere vurdu. Batı’nın ..
Trump duyurdu, Hindistan Rusya'yı terk etti: Kirli ittifakta enerji çatlağı!
Gündem

Trump duyurdu, Hindistan Rusya'yı terk etti: Kirli ittifakta enerji çatlağı!

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımını tamamen durdurma kararı aldığını açıkladı. Bu hamlenin ardından Trump, Hindi..
Yerli Epstein olan İBB kreşlerinde, 6 yaşındaki çocuklar böyle cinsel tacize uğramış!
Gündem

Yerli Epstein olan İBB kreşlerinde, 6 yaşındaki çocuklar böyle cinsel tacize uğramış!

Epstein sapıklığının küresel yankıları sürerken, İstanbul'un kalbinde, İBB'ye emanet edilen minik yavrularımızdan gelen feryatlar vicdanları..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23