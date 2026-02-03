İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!
Bütün dünyada yankı uyandıran Jeffrey Epstein'in listesine eklenen yeni isimler belli oldu...
LİSTEYE YENİ İSİMLER EKLENDİ! Jeffrey Epstein dosyalarında yapılan son büyük veri paylaşımı, uzun süredir gölgede kalan ilişkiler ağını yeniden dünya gündeminin merkezine taşıdı. Belgelerde, Epstein’ın temas kurduğu çok sayıda tanınmış isme dair yeni içeriklerin ortaya çıkması, uluslararası medya ve siyasi çevrelerde sert yankılar uyandırdı.
"SENİN ADANI KISKANDIĞI İÇİN Mİ SATIN ALDI?" Paylaşılan belgelerde bir kişinin daha bir ada satın aldığı belirttildi. Mailde şu ifadeler yer aldı. “Peki seninkini kıskandığı için mi satın aldı?” şeklinde bir mail yazdığı görüldü.
BİR NUMARALI İSİM: DONALD TRUMP Öne çıkan detaylardan biri, Elon Musk ile Epstein arasında 2012–2014 dönemine ait yoğun e‑posta trafiğinin gün yüzüne çıkması oldu. Bu yazışmalarda ziyaret planlarından lojistik hazırlıklara kadar pek çok konu dikkat çekiyor ve Musk’ın geçmişteki açıklamalarının aksine Epstein ile iletişim hâlinde olduğunu gösteren ifadeler içeriyor.
İŞTE EPSTEIN'İN LİSTESİNDE YER ALAN KİŞİLER!
ELON MUSK
MİCHAEL JACKSON
BILL GATES
DONALD TRUMP
GEORGE W. BUSH
LEONARDO DİCAPRİO
BİLL CLİNTON
HİLLARY CLİNTON
PRENS ANDREW
CAMERON DİAZ | Sinema Oyuncusu
BRUCE WILLIS | Oyuncu
STEPHEN HAWKİNG
HARVEY WEİNSTEİN | Eski film yapımcısı
GEORGE LUCAS | Film yapımcısı
TONY BLAİR | Eski Birleşik Krallık Başkanı
JOHN KERRY | Asker ve eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı
WOODY ALLEN | Oyuncu ve Senarist
CHRİS TUCKER | Oyuncu
LARRY ELLİSON | Oracle'ın ve TikTok'un ABD'deki sahibi Larry Ellison, 2012'de Hawaii'nin Lanai adasının ?'ini 300 milyon dolara satın aldı ve adaya 500 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Sadece zenginlerin yaşayabildiği ada için herhangi birihbar gelmese de Epstein olayından sonra yeniden gündeme geldi.../ kaynak: haber7
