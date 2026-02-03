  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sır gibi saklanan Mariçka ilk kez gösterildi: 1000 km menzili var, uyku moduyla pusuya yatıyor Fransa'da teknoloji devine baskın: Elon Musk ifadeye çağrıldı İslam Memiş merak edilenleri açıkladı! Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın sebebi ne? İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış! Çin devi Türkiye yerine Macaristan'da başladı! Karar tepki topladı Türkiye kaybetti Almanya kazandı diyenler şokta! 17,6 milyon Alman yoksul
Dünya
24
Yeniakit Publisher
İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

Bütün dünyada yankı uyandıran Jeffrey Epstein'in listesine eklenen yeni isimler belli oldu...

1
#1
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

LİSTEYE YENİ İSİMLER EKLENDİ! Jeffrey Epstein dosyalarında yapılan son büyük veri paylaşımı, uzun süredir gölgede kalan ilişkiler ağını yeniden dünya gündeminin merkezine taşıdı. Belgelerde, Epstein’ın temas kurduğu çok sayıda tanınmış isme dair yeni içeriklerin ortaya çıkması, uluslararası medya ve siyasi çevrelerde sert yankılar uyandırdı.

#2
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

"SENİN ADANI KISKANDIĞI İÇİN Mİ SATIN ALDI?" Paylaşılan belgelerde bir kişinin daha bir ada satın aldığı belirttildi. Mailde şu ifadeler yer aldı. “Peki seninkini kıskandığı için mi satın aldı?” şeklinde bir mail yazdığı görüldü.

#3
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

BİR NUMARALI İSİM: DONALD TRUMP Öne çıkan detaylardan biri, Elon Musk ile Epstein arasında 2012–2014 dönemine ait yoğun e‑posta trafiğinin gün yüzüne çıkması oldu. Bu yazışmalarda ziyaret planlarından lojistik hazırlıklara kadar pek çok konu dikkat çekiyor ve Musk’ın geçmişteki açıklamalarının aksine Epstein ile iletişim hâlinde olduğunu gösteren ifadeler içeriyor.

#4
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

İŞTE EPSTEIN'İN LİSTESİNDE YER ALAN KİŞİLER!

#5
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

ELON MUSK

#6
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

MİCHAEL JACKSON

#7
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

BILL GATES

#8
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

DONALD TRUMP

#9
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

GEORGE W. BUSH

#10
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

LEONARDO DİCAPRİO

#11
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

BİLL CLİNTON

#12
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

HİLLARY CLİNTON

#13
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

PRENS ANDREW

#14
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

CAMERON DİAZ | Sinema Oyuncusu

#15
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

BRUCE WILLIS | Oyuncu

#16
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

STEPHEN HAWKİNG

#17
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

HARVEY WEİNSTEİN | Eski film yapımcısı

#18
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

GEORGE LUCAS | Film yapımcısı

#19
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

TONY BLAİR | Eski Birleşik Krallık Başkanı

#20
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

JOHN KERRY | Asker ve eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı

#21
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

WOODY ALLEN | Oyuncu ve Senarist

#22
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

CHRİS TUCKER | Oyuncu

#23
Foto - İşte Epstein'in listesine eklenen yeni ünlüler! O isim kıskandığı için ada satın almış!

LARRY ELLİSON | Oracle'ın ve TikTok'un ABD'deki sahibi Larry Ellison, 2012'de Hawaii'nin Lanai adasının ?'ini 300 milyon dolara satın aldı ve adaya 500 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Sadece zenginlerin yaşayabildiği ada için herhangi birihbar gelmese de Epstein olayından sonra yeniden gündeme geldi.../ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Geçilemez" denilen Ayn el-Arab geçildi: Paçavra siyaseti ve YPG işgali sona erdi!
Gündem

"Geçilemez" denilen Ayn el-Arab geçildi: Paçavra siyaseti ve YPG işgali sona erdi!

Bir dönem "geçilemez" denilen, terör örgütü YPG'nin kalesi haline getirilen Ayn el-Arab, şanlı bir direnişle topa tüfeğe gerek kalmadan terö..
Türkiye yeni güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var
Gündem

Türkiye yeni güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 90 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. ..
Sapkın Kerimcan'a hapis cezası
Gündem

Sapkın Kerimcan'a hapis cezası

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan sapkın Kerimcan Durmaz 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı...
Sübyancı Epstein’den Trump’a salvolar! 'Vücudunda tek bir namuslu hücre bile yok'
Gündem

Sübyancı Epstein’den Trump’a salvolar! 'Vücudunda tek bir namuslu hücre bile yok'

ABD’de kurduğu sapkın fuhuş ağıyla dünya gündemini sarsan ve cezaevinde şaibeli bir şekilde ölü bulunan Jeffrey Epstein’in, 2017 yılına ait ..
Zekeriya Say’dan "örnek anne" değerlendirmesi: 'Hatadan dönmek için geç değil'
Siyaset

Zekeriya Say’dan “örnek anne” değerlendirmesi: 'Hatadan dönmek için geç değil'

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, kamuoyunda geçmiş yıllarda verilen bazı “anne” temalı ödüllerle ilgili dikkat çeken bir değerl..
Yerli Epstein olan İBB kreşlerinde, 6 yaşındaki çocuklar böyle cinsel tacize uğramış!
Gündem

Yerli Epstein olan İBB kreşlerinde, 6 yaşındaki çocuklar böyle cinsel tacize uğramış!

Epstein sapıklığının küresel yankıları sürerken, İstanbul'un kalbinde, İBB'ye emanet edilen minik yavrularımızdan gelen feryatlar vicdanları..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23