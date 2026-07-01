DOA sistemi Türkiye genelinde devreye girdi: At şişeni al paranı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminin bugün itibarıyla Türkiye genelinde devreye alındığını belirterek, "Şişeni DOA'ya at, 1 TL kazan. DOA sayesinde her yıl 25 milyar ambalaj toplanacak, Türkiye ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlanacak" dedi. Vatandaş, makineye attığı her ambalaj için alacağı parayı ise dijital cüzdanlarda biriktirebilecek. Biriken tutar banka hesaplarına havale edebilecek, ATM'lerden nakit olarak çekebilecek veya alışverişlerde kullanabilecek.