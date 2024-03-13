2024-03-13 17:12:50 Menderesler sıcaklıkla çözülmeye başladı
Şırnak'ta buz tutan menderesler havaların ısınmasıyla birlikte çözülmeye başladı.
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Şırnak'ta buz tutan menderesler havaların ısınmasıyla birlikte çözülmeye başladı.
Şırnak'ta buz tutan menderesler havanın ısınmasıyla beraber çözüldü. 30 kilometrelik menderesler havadan görüntülendi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyündeki dev menderesler havanın ısınmasıyla beraber çözüldü.
Yüksek rakımlı yaylada 5 ay boyunca buz tutan dere yatağı havanın ısınmasıyla beraber çözülünce beyazlar içinde kalan yaylada yılan gibi kıvrılan dere yatağı görsel şölen oluşturdu.
Mendereslerin havadan çekilen görüntüsü görenleri hayran bıraktı. 30 kilometrelik dev menderesler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
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