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Yaşam
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Menderesler sıcaklıkla çözülmeye başladı

2024-03-13 17:12:50
Menderesler sıcaklıkla çözülmeye başladı

Şırnak'ta buz tutan menderesler havaların ısınmasıyla birlikte çözülmeye başladı.

#1
Foto - Menderesler sıcaklıkla çözülmeye başladı

Şırnak'ta buz tutan menderesler havanın ısınmasıyla beraber çözüldü. 30 kilometrelik menderesler havadan görüntülendi.

#2
Foto - Menderesler sıcaklıkla çözülmeye başladı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyündeki dev menderesler havanın ısınmasıyla beraber çözüldü.

#3
Foto - Menderesler sıcaklıkla çözülmeye başladı

Yüksek rakımlı yaylada 5 ay boyunca buz tutan dere yatağı havanın ısınmasıyla beraber çözülünce beyazlar içinde kalan yaylada yılan gibi kıvrılan dere yatağı görsel şölen oluşturdu.

#4
Foto - Menderesler sıcaklıkla çözülmeye başladı

Mendereslerin havadan çekilen görüntüsü görenleri hayran bıraktı. 30 kilometrelik dev menderesler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

#5
Foto - Menderesler sıcaklıkla çözülmeye başladı

#6
Foto - Menderesler sıcaklıkla çözülmeye başladı

#7
Foto - Menderesler sıcaklıkla çözülmeye başladı

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