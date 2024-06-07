  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
7
Memur ve emekliye refah payı müjdesi!

2024-06-07 09:16:30
Memur ve emekliye refah payı müjdesi!

Milyonlarca memur ve memur emeklileri temmuz ayında yapılacak zamma refah payı eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından zam senaryoları şekilleniyor. İşte detaylar... Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. TÜİK'in açıklamasının ardından SSK, Bağkur, memur emeklileri ile memurlar da zam hesapları yapmaya başladı. SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş canlı yayında refah payıyla ilgili kulis bilgisini paylaştı. Karakaş zamda da 3 senaryoyu anlattı. En düşük memur emeklisi maaşı için konuşulan rakam ne?

#1
Foto - Memur ve emekliye refah payı müjdesi!

MEMUR İÇİN YÜZDE 17,57 CEPTE TGRT Haber yayınında Karakaş, "Seyyanen zam verilmeden refah verilmeden eşitleme yapılmadan memurlara yapılacak olan zam bugün itibariyle yüzde 17,57'dir. Eğer memur olarak çalışıyorsanız maaşınızı yüzde 17, 57 ile çarptığınız zaman bugün itibariyle alacağınız zamlı maaşı görürsünüz refah payı hariç." dedi.

#2
Foto - Memur ve emekliye refah payı müjdesi!

Karakaş şunları kaydetti: "Temmuz ayın geldiğiniz zaman Merkez Bankası'nın haziran verisini göz önünde bulundurup yine enflasyon mayısta pik yaptığı için TÜİK'in daha az açıklayacağı hesabıyla en az yüzde 20,4 olarak yansıyacak.

#3
Foto - Memur ve emekliye refah payı müjdesi!

CANLI YAYINDA KULİS BİLGİSİNİ AÇIKLADI Kulis bilgisi söylüyorum memurlarımıza ekstradan hükümet refah payı verecek mi? Hükümet memurlara refah payı vermeyecek, bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bizim aldığımız bütün duyumlar bu yönde.

#4
Foto - Memur ve emekliye refah payı müjdesi!

"75 YILDAN BERİ MEMUR, MEMUR EMEKLİSİNE BAKIYORDU" Memur emeklisi durumu farklı neden memur emeklisi durumu farklı? 75 yıldan beri memur, memur emeklisine bakıyordu. Az önce de söyledik. Seyyanen zam verilmediği için, ocakta refah verilmediği için çalışırken emekli olduğu zaman maaşın yüzde 70 birini alırken yüzde 40'lara düştü.

#5
Foto - Memur ve emekliye refah payı müjdesi!

3 SENARYO 1 - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tutumunu göz önünde bulundurduğumuz zaman refah payı ya da seyyanen zam verilmemesi yönünde. Bu durumda olursa en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Bu durumda en düşük memur emeklisi maaşı sadece enflasyon ve toplu sözleşme ile 17.715 TL olmasını bekliyoruz.

#6
Foto - Memur ve emekliye refah payı müjdesi!

2- Şimdi hükümet ya ben ocak ayında SSK Bağ-Kur emeklilerine eşitleme yaptım. Dolayısıyla memur emeklerine de eşitleme yapmam gerekir derse en düşük en düşük memur emeklisinin maaşı 18.535 TL ye varacak. 3- Memurların, memur, emeklerin söyle hesaplamaları var. Memur emekleri diyorlar ki: 2023 Temmuz'dan Haziran ayı dahil devletten 120 bin 792 TL alacağımız var. Bu devlet sözüdür. Devlet borcunu ödesin. Seyyanen zamdan kaynaklanan bir rakam bu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den SİHA alan ve İsrail'e yaptırım uygulayan ülke cezalandırılacak
Gündem

Türkiye'den SİHA alan ve İsrail'e yaptırım uygulayan ülke cezalandırılacak

Türkiye'den SİHA alan ve hemen ardından İsrailli vatandaşların ülkeye girişini yasaklayan Maldivler'e karşı küstah bir hamleye hazırlanılıyo..
Bayraktar TB2 SİHA birçok ülkeye ihraç ediliyor... Türkiye'nin Afrika'da İha-Siha başarısı
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA birçok ülkeye ihraç ediliyor... Türkiye'nin Afrika'da İha-Siha başarısı

Türkiye'den SİHA alan ülkeler peş peşe övgü dolu sözlerle Türkiye'yi överken Türkiye 2000'li yılların başından beri Avrupa, Ortadoğu ve Afri..
Ankara'da kabus gibi gece!
Gündem

Ankara'da kabus gibi gece!

Başkent Ankara’da akşam saatlerde başlayan sağanak yağış felaketleri beraberinde getirdi.
Türkiye'den yeşil Işık! Falcon 6X havalandı, Türkiye'den iki sipariş var!
Teknoloji

Türkiye'den yeşil Işık! Falcon 6X havalandı, Türkiye'den iki sipariş var!

Fransız havacılık ve savunma şirketi Dassault’un yeni tasarıma sahip gövdesi ile kısa sürede hızlı sipariş alan Falcon 6X tipi uzun menzilli..
DEM'li Ahmet Türk'ü yerin dibine soktu! Anadolu'nun yiğit evladından açıklama
Gündem

DEM'li Ahmet Türk'ü yerin dibine soktu! Anadolu'nun yiğit evladından açıklama

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) genel kurul toplantısında DEM'li Ahmet Türk'ün kayyum provokasyonuna sessiz kalmayan Karabük Belediye Başk..
7 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

7 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü'nü istifadelerinize (7 Haziran 2024) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23