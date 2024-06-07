2024-06-07 09:16:30 Memur ve emekliye refah payı müjdesi!
Milyonlarca memur ve memur emeklileri temmuz ayında yapılacak zamma refah payı eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından zam senaryoları şekilleniyor. İşte detaylar... Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. TÜİK'in açıklamasının ardından SSK, Bağkur, memur emeklileri ile memurlar da zam hesapları yapmaya başladı. SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş canlı yayında refah payıyla ilgili kulis bilgisini paylaştı. Karakaş zamda da 3 senaryoyu anlattı. En düşük memur emeklisi maaşı için konuşulan rakam ne?