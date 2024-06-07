Memur ve emekliye refah payı müjdesi!

3 SENARYO 1 - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tutumunu göz önünde bulundurduğumuz zaman refah payı ya da seyyanen zam verilmemesi yönünde. Bu durumda olursa en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Bu durumda en düşük memur emeklisi maaşı sadece enflasyon ve toplu sözleşme ile 17.715 TL olmasını bekliyoruz.