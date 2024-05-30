Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? SSK uzmanı yanıtladı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin TL seviyesinde. Bir hayli düşük kaldığını görebiliyoruz. En düşük emekli maaşına yüzde 30 değil de daha fazla bir oranda zam yapılacağını düşünüyorum. Benim tahminim en düşük emekli maaşına yüzde 50 zam yapılarak 15 bin TL seviyesinde belirlenmesidir. EYT ile birlikte emeklilik sisteminin dengesi bozuldu. Normalde 1 çalışanın 3 emekliyi finanse etmesi gerekirken, 1 çalışan 1.5 emekliyi finanse ediyor. Bu Hazineye ciddi bir yüktür. Devletimiz her zaman emeklilere enflasyondan daha fazla artış yaptı.