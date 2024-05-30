2024-05-30 09:20:59 Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? SSK uzmanı yanıtladı
Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin yeni dönem zamlarının belli olmasına yaklaşık 1 aylık bir süreç kaldı. 3 Temmuz’da haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte zamlı maaşlar belli olacak. Yeni dönem maaş zamları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yılın ilk 4 ayı için enflasyon farkı yüzde 18.72 olarak belirlendi. Mayıs ve haziran aylarının enflasyon rakamı netleştikten sonra SSK, Bağkur, memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar belli olacak.