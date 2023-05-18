Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına son dakika zam açıklaması geldi. Yeni zamlı emekli ve memur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. Öğretmen, polis, avukat, doktor ve imam maaşlarına yansıyan zam oranı verildi. Bunun yanında En düşük emekli maaşı 7.500 liraya yükseltilmişti. En düşük emekli maaşının artırılması ile oluşan beklenti ‘Temmuzda 7500 lira alan emekliye zam var mı?’ sorusunu gündeme getirirken zam formülleri de tek tek ortaya çıkmaya başladı. İşte emekli ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika tüm ayrıntılar...