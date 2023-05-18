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Ekonomi
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Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

2023-05-18 08:21:38
Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına son dakika zam açıklaması geldi. Yeni zamlı emekli ve memur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. Öğretmen, polis, avukat, doktor ve imam maaşlarına yansıyan zam oranı verildi. Bunun yanında En düşük emekli maaşı 7.500 liraya yükseltilmişti. En düşük emekli maaşının artırılması ile oluşan beklenti ‘Temmuzda 7500 lira alan emekliye zam var mı?’ sorusunu gündeme getirirken zam formülleri de tek tek ortaya çıkmaya başladı. İşte emekli ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika tüm ayrıntılar...

#1
Foto - Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

Emekli ve memur maaşı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Türkiye’nin seçimlerden sonraki en önemli mesaisi ekonomi kısmında yaşanacak. Asgari ücret, memur zammı ve emekli zammı için geri sayım başladı.

#2
Foto - Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

Temmuz ayında belli olacak 6 aylık enflasyon farkı ile yeni maaşlarını merak eden emekliler için kademeli bir artış da söz konusu olacak.

#3
Foto - Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

Geçtiğimiz aylarda 5.500 TL olan en düşük emekli maaşı 7.500 liraya yükseltilmişti. Milyonlarca emeklinin maaşı Temmuz ayında oluşacak 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ayrıca emeklilere refah payı da verilecek.

#4
Foto - Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

4 aylık enflasyon oranı yüzde 15.22 çıkarken 6 aylık enflasyonun yüzde 20'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Ancak en düşük emekli maaşının üzerinde aylık alanlar için seyyanen artış yapılması gündemde. Maaş durumlarına göre üç kademeli bir artış yapılması söz konusu.

#5
Foto - Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

ÜÇ KADEMELİ ARTIŞ Seçimlerin ikinci turundan sonra Meclis'e getirilmesi planlanan yasal düzenleme seyyanen zam oranları belirlenecek. 7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlar 1. kademe, 10.000-15.000 TL arasındaki maaşlar 2. kademe, 15.000 TL'nin üzerindeki emekli maaşları ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre seyyanen artış gerçekleştirilecek.

#6
Foto - Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlar 1. kademe, 10.000-15.000 TL arasındaki maaşlar 2. kademe, 15.000 TL'nin üzerindeki emekli maaşları ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre seyyanen artış gerçekleştirilecek.

#7
Foto - Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

ZAM ORANI YÜZDE 45'E VARACAK Kademeli artışta oranların ne olacağı merak edilirken masadaki formüller netleşmeye başladı.

#8
Foto - Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

Bu kapsamda 7.500 ila 10 bin lira arasında maaş alanlara yüzde 40, 10-15 bin TL arasında aylığı olanlara yüzde 35, 15-20 bin lira arasında maaş alanlara yüzde 30 oranında zam yapılması bekleniyor.

#9
Foto - Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

Memur emekli zammı içinse bu oranın yüzde enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 45 seviyesine ulaşması bekleniyor. Böylece 7.901 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı yüzde 45 zam sonucunda 14.671 liraya yükselecek.

#10
Foto - Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI (Ocak 2023 – 4 AYLIK KESİNLEŞEN YÜZDE 15,21) SGK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 7.016 TL SGK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.352 TL

#11
Foto - Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 6.285 TL Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 4.995 TL

#12
Foto - Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak. 13EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 4 AYLIK KESİNLEŞEN YÜZDE 13,08) EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 4 AYLIK KESİNLEŞEN YÜZDE 13,08) Memur – 11.848 TL – 13.398 TL Memur Emeklisi – 7.901 TL – 8.934 TL

#13
Foto - Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Ocak 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 13,08) Müsteşar 1/1 28.729 TL – 32.487 TL Genel müdür 1/1 25.427 TL – 28.753 TL

#14
Foto - Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 9.978 TL – 11.283 TL Memur (Üniversite mezunu) 1/4 7.812 TL – 8.834 TL Öğretmen 1/4 11.833 TL – 13.381 TL

#15
Foto - Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

Kaymakam 1.sınıf 1/4 16.753 TL – 18.944 TL Başkomiser 1/4 11.833 TL – 13.881

#16
Foto - Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

Polis memuru 1/4 11.833 TL – 13.881 Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 11.833 TL - 13.881

#17
Foto - Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

Mühendis 1/4 11.848 TL – 13.398 Teknisyen (Lise) 1/4 8.506 TL – 9.619 TL

#18
Foto - Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

Pratisyen Hekim 1/4 17.488 TL – 19.775 TL Profesör 1/4 20.542 TL – 23.229 TL

#19
Foto - Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına dev zam geliyor! Yeni memur maaşları tek tek hesaplandı

İmam Hatip 11.833 TL – 13.381 TL Avukat 1/4 11.833 TL – 13.381 TL

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