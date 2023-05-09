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Dünya
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Meksika sınırında hareketlilik sürüyor

2023-05-09 09:04:58
Meksika sınırında hareketlilik sürüyor

"42. Madde" uygulamasının sona ermesine günler kala göçmenlerin Meksika sınırından ABD'ye geçişi devam ediyor.

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Foto - Meksika sınırında hareketlilik sürüyor

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran '42. Madde' uygulamasının 11 Mayıs'ta sona ermesi öncesinde, Meksika'nın Ciudad Juarez kentine gelen yüzlerce göçmen Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmek üzere dikenli teller arasından sınır hattını geçti.

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Foto - Meksika sınırında hareketlilik sürüyor

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Foto - Meksika sınırında hareketlilik sürüyor

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Foto - Meksika sınırında hareketlilik sürüyor

#5
Foto - Meksika sınırında hareketlilik sürüyor

#6
Foto - Meksika sınırında hareketlilik sürüyor

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Foto - Meksika sınırında hareketlilik sürüyor

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