2023-05-09 09:04:58 Meksika sınırında hareketlilik sürüyor
"42. Madde" uygulamasının sona ermesine günler kala göçmenlerin Meksika sınırından ABD'ye geçişi devam ediyor.
"42. Madde" uygulamasının sona ermesine günler kala göçmenlerin Meksika sınırından ABD'ye geçişi devam ediyor.
Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran '42. Madde' uygulamasının 11 Mayıs'ta sona ermesi öncesinde, Meksika'nın Ciudad Juarez kentine gelen yüzlerce göçmen Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmek üzere dikenli teller arasından sınır hattını geçti.
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