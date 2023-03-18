  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
16
Mehmetçik'ten Şanlıurfa'da yaraları sarıyor

2023-03-18 11:17:10
Mehmetçik'ten Şanlıurfa'da yaraları sarıyor

6 Şubat tarihinde deprem ile sarsılan Şanlıurfa bu kez de sele teslim oldu.

#1
Foto - Mehmetçik'ten Şanlıurfa'da yaraları sarıyor

Kent genelinde Meteoroloji uyarısıyla beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi.

#2
Foto - Mehmetçik'ten Şanlıurfa'da yaraları sarıyor

Şanlıurfa’ya bir yılda düşen yağmur 24 saatte yağınca şehir merkezinde bulunan dereler taştı.

#3
Foto - Mehmetçik'ten Şanlıurfa'da yaraları sarıyor

Giderek şiddeti artan yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu.

#4
Foto - Mehmetçik'ten Şanlıurfa'da yaraları sarıyor

Araçlar su baskınları nedeniyle sürüklenirken, bazı vatandaşlar da sele kapıldı.

#5
Foto - Mehmetçik'ten Şanlıurfa'da yaraları sarıyor

Korkunç felakette son açıklanan veriye göre 18 kişi yaşamını yitirdi.

#6
Foto - Mehmetçik'ten Şanlıurfa'da yaraları sarıyor

Şanlıurfa'da sel sonrası su tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor.

#7
Foto - Mehmetçik'ten Şanlıurfa'da yaraları sarıyor

Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi çevresindeki Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde temizlik çalışmaları yürütülüyor.

#8
Foto - Mehmetçik'ten Şanlıurfa'da yaraları sarıyor

Deprem bölgelerinden bir an olsun ayrılmayan kahraman askerler, sel felaketi için de harekete geçti.

#9
Foto - Mehmetçik'ten Şanlıurfa'da yaraları sarıyor

Olayın ilk anından itibaren Şanlıurfa'da bulunan askerler, çalışmalara destek veriyor.

#10
Foto - Mehmetçik'ten Şanlıurfa'da yaraları sarıyor

Bölgeden görüntüler...

#11
Foto - Mehmetçik'ten Şanlıurfa'da yaraları sarıyor

Bölgeden görüntüler...

#12
Foto - Mehmetçik'ten Şanlıurfa'da yaraları sarıyor

Bölgeden görüntüler...

#13
Foto - Mehmetçik'ten Şanlıurfa'da yaraları sarıyor

Bölgeden görüntüler...

#14
Foto - Mehmetçik'ten Şanlıurfa'da yaraları sarıyor

Bölgeden görüntüler...

#15
Foto - Mehmetçik'ten Şanlıurfa'da yaraları sarıyor

Bölgeden görüntüler...

İran’dan Türkiye’ye büyük kalleşlik! Böyle alçaklık görülmedi
Gündem

İran’dan Türkiye’ye büyük kalleşlik! Böyle alçaklık görülmedi

Irak'ın kuzeyindeki Duhok bölgesinde dün düşen ve aralarında PKK'lı üst düzey isimlerin de bulunduğu 3'ü kadın 7 kişinin öldüğü helikopter k..
Kübra Par'dan flaş
Medya

Kübra Par'dan flaş "AK Parti" iddiası! "Bu olursa sakın şaşırmayın" deyip bombayı patlattı

Habertürk yazarı Kübra Par, AK Parti ile ilgili son kulis bilgilerini köşesine taşıdı.

Provokatöre imamdan kapak ders! 'Neden Atatürk'ü anmıyorsun?' dedi, cevabını aldı
Gündem

Provokatöre imamdan kapak ders! 'Neden Atatürk'ü anmıyorsun?' dedi, cevabını aldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Ali Rıza İnak Camisi'nde bir kişi, Cuma hutbesinde Çanakkale Zaferi anılırken, "Neden Atatürk'ü anmıyorsun?" d..
Mansur, Başkent’i bozuk para gibi harcıyor Ankara’nın geleceği ipotek altında
Gündem

Mansur, Başkent’i bozuk para gibi harcıyor Ankara’nın geleceği ipotek altında

Göreve geldiği 4 yıllık sürede heykellerle, konserlerle, adrese teslim ihalelerle belediyenin kaynaklarını tüketen ve işe aldığı 20 bin yand..
Altılı Masa'nın ortaklarını kızdıracak sözler! Mansur Yavaş bombayı patlattı
Gündem

Altılı Masa'nın ortaklarını kızdıracak sözler! Mansur Yavaş bombayı patlattı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tartışmaları başlatacak bir açıklam..
Türkmen Milletvekili aday adayını Arap sanan Ümit Özdağ'dan rezil paylaşım!
Siyaset

Türkmen Milletvekili aday adayını Arap sanan Ümit Özdağ'dan rezil paylaşım!

Irkçılıktan gözü kararan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yeni bir skandala imza attı. Özdağ, Arap kökenli olduğunu zannettiği AK Part..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23