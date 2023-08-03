Mehmet Şimşek açıkladı! Enflasyon o tarihte kalıcı olarak tek haneye inecek

TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda aylık %9,49 yıllık G,83 olarak gerçekleşti. TÜFE bir önceki yılın Aralık ayına göre 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre G,83 ve on iki aylık ortalamalara göre W,45 olarak gerçekleşti. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası sosyal medya hesabından Temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Bakan Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı: