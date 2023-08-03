2023-08-03 12:35:32 Mehmet Şimşek açıkladı! Enflasyon o tarihte kalıcı olarak tek haneye inecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayı enflasyon rakamları sonrası değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, "Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak." dedi.