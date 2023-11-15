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Medya
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Mehmet Metiner’den olay sözler! Bu, ihanetin daniskası! Reis’e bu oyunu bozmak yakışır

2023-11-15 14:17:58
Mehmet Metiner’den olay sözler! Bu, ihanetin daniskası! Reis’e bu oyunu bozmak yakışır

Mehmet Metiner, Riyad’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi’nin sonuç bildirisini yerden yere vurdu. Söz konusu bildiriyi “ihanetin daniskası” olarak nitelendiren Metiner, “Reis’e ‘One Minute’ diyerek bu oyunu bozmak yakışır” ifadelerini kullandı. Metiner, Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti: “Önümde duran bildiriyi okuyorum. Bir umutla. Riyad’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi’nin sonuç bildirisi bu. Acaba işgalci ve soykırımcı İsrail terör devletine yönelik ne tür somut adımlar atılması kararı alındı diye. Ne gezer! Tekraren okuyorum. Yok işte! İsrail’e yönelik bir tek somut adım yok.

#1
Foto - Mehmet Metiner’den olay sözler! Bu, ihanetin daniskası! Reis’e bu oyunu bozmak yakışır

Hakkını yemeyelim. Güzel kınama cümleleri var ama. Retorik olarak fena sayılmaz. Türkiye’nin ısrarıyla eklendiği aşikâr olan yeni öneriler kâğıt üstünde anlamlı duruyor. Hepsi bu. Kâğıt üstündeki o yeni tanımlamalar ve öneriler ise göreceksiniz uygulanmayacak. Nisyana terkedilecek. Gözüm ısrarla ambargo cümlelerini arıyor. Askeri yardım veya ortak ordu kurarak gerekirse karşılık verileceği gibi meydan okuyucu cümlelerden çoktan vazgeçtik. Ama petrol veya doğalgaz ambargosuna dair bir ima dahi olmaz mı? Yok işte! Ekonomik ve siyasi ambargoya dair bir tek ibare yok. İsrail uçaklarına kendi hava sahalarının kapatıldığına dair bir tek cümle yok. İsrail’e ABD’den taşınan askeri mühimmatın kendi semalarından geçişine asla izin verilmeyeceğine dair bir ibare yok. İsrail terör devletine açıkça destek çıkan ABD-Batı blokuna dair ne kayda değer bir hesaplaşma ne de yaptırım tehdidi… Yok işte! Hiçbiri yok!

#2
Foto - Mehmet Metiner’den olay sözler! Bu, ihanetin daniskası! Reis’e bu oyunu bozmak yakışır

Ama ABD-İsrail planı doğrultusunda HAMAS’ı Gazze’ye gömme kararlılığı, diğer bir tabirle, ihanetin daniskası var. ABD-İsrail işbirlikçisi Mahmut Abbas yönetimindeki FKÖ üzerinden HAMAS’ı gömme planı var. (…) Çok merak ediyorum: İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ülkeleri Filistin halkı için tek meşru temsilci belirleme hakkını nerden alıyorlar? Hangi hak ve yetkiyle Filistin halkına dışarıdan böyle bir dayatmada bulunuyorlar? ABD-İsrail işbirlikçisi Mahmut Abbas yönetiminin de en az ABD kadar Gazze’deki katliamın sorumlusu olduğu bilindiği halde nasıl olur da Gazze halkının iradesini temsil makamında olan ve direnişin de öncü gücü olan HAMAS’ın tasfiyesi bu pervasızlıkla dile getirilebiliyor? ABD-İsrail ile açıktan işbirliği içinde olan, HAMAS liderliğinin tasfiyesi için İsrail’e istihbarat desteği sağlayarak Gazze katliamına ortak olma suçunu işleyen Mahmut Abbas yönetimindeki FKÖ nasıl olur da Filistin halkının tek meşru temsilcisi olarak ilan edilebiliyor?

#3
Foto - Mehmet Metiner’den olay sözler! Bu, ihanetin daniskası! Reis’e bu oyunu bozmak yakışır

Düşününüz ki birileri de oturdukları yerde Türkiye’deki Kürt halkının tek meşru temsilcisinin PKK olduğunu ve bütün Kürtlerin de PKK çatısı altında toplanması gerektiğini deklare ediyor. Bu kabul edilebilir bir durum olur mu? Tarih bu ihanetinizi asla affetmeyecektir. Geçmişteki ihanetinizin benzerini bugün de sürdürüyorsunuz. HAMAS manen de gömülmek isteniyor görmüyor musunuz? Sanki bağımsız bir Filistin devleti kurulacak da HAMAS kendi siyasi ve örgütsel varlığını bu davanın üstünde görerek engel oluşturuyormuş algısı üzerinden HAMAS fiziki tasfiyenin yanı sıra manen de infaz edilmek isteniyor. O yüzden herkesten önce ve herkesten çok HAMAS’ı mücahitler topluluğu olarak selamlayan Reis’e “One Minute” diyerek bu oyunu bozmak yakışır! Bu ihanet oyunu karşısında susan diller lâl olsun diyorum!”

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