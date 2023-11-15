Mehmet Metiner’den olay sözler! Bu, ihanetin daniskası! Reis’e bu oyunu bozmak yakışır

Ama ABD-İsrail planı doğrultusunda HAMAS’ı Gazze’ye gömme kararlılığı, diğer bir tabirle, ihanetin daniskası var. ABD-İsrail işbirlikçisi Mahmut Abbas yönetimindeki FKÖ üzerinden HAMAS’ı gömme planı var. (…) Çok merak ediyorum: İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ülkeleri Filistin halkı için tek meşru temsilci belirleme hakkını nerden alıyorlar? Hangi hak ve yetkiyle Filistin halkına dışarıdan böyle bir dayatmada bulunuyorlar? ABD-İsrail işbirlikçisi Mahmut Abbas yönetiminin de en az ABD kadar Gazze’deki katliamın sorumlusu olduğu bilindiği halde nasıl olur da Gazze halkının iradesini temsil makamında olan ve direnişin de öncü gücü olan HAMAS’ın tasfiyesi bu pervasızlıkla dile getirilebiliyor? ABD-İsrail ile açıktan işbirliği içinde olan, HAMAS liderliğinin tasfiyesi için İsrail’e istihbarat desteği sağlayarak Gazze katliamına ortak olma suçunu işleyen Mahmut Abbas yönetimindeki FKÖ nasıl olur da Filistin halkının tek meşru temsilcisi olarak ilan edilebiliyor?