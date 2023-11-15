2023-11-15 14:17:58 Mehmet Metiner’den olay sözler! Bu, ihanetin daniskası! Reis’e bu oyunu bozmak yakışır
Mehmet Metiner, Riyad’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi’nin sonuç bildirisini yerden yere vurdu. Söz konusu bildiriyi “ihanetin daniskası” olarak nitelendiren Metiner, “Reis’e ‘One Minute’ diyerek bu oyunu bozmak yakışır” ifadelerini kullandı. Metiner, Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti: “Önümde duran bildiriyi okuyorum. Bir umutla. Riyad’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi’nin sonuç bildirisi bu. Acaba işgalci ve soykırımcı İsrail terör devletine yönelik ne tür somut adımlar atılması kararı alındı diye. Ne gezer! Tekraren okuyorum. Yok işte! İsrail’e yönelik bir tek somut adım yok.