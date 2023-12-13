2023-12-13 14:38:51 Mehmet Büyükekşi üstüne basa basa uyarmıştı! Süper Lig ile ilgili hamleyi yaptı: Ertelenen ligler ne zaman başlayacak?
Son dakika... TFF, hakem Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen çirkin yumruklu saldırının ardından liglere süresiz ara verildiğini açıklanmıştı. Lig maçlarının devamına dair kararının yanı sıra sporda şiddet önlemlerinin görüşüldüğü Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulunurken, liglerin başlama tarihi ve alınan kararları açıklıyor.