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Mehmet Büyükekşi üstüne basa basa uyarmıştı! Süper Lig ile ilgili hamleyi yaptı: Ertelenen ligler ne zaman başlayacak?

2023-12-13 14:38:51
Mehmet Büyükekşi üstüne basa basa uyarmıştı! Süper Lig ile ilgili hamleyi yaptı: Ertelenen ligler ne zaman başlayacak?

Son dakika... TFF, hakem Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen çirkin yumruklu saldırının ardından liglere süresiz ara verildiğini açıklanmıştı. Lig maçlarının devamına dair kararının yanı sıra sporda şiddet önlemlerinin görüşüldüğü Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulunurken, liglerin başlama tarihi ve alınan kararları açıklıyor.

#1
Foto - Mehmet Büyükekşi üstüne basa basa uyarmıştı! Süper Lig ile ilgili hamleyi yaptı: Ertelenen ligler ne zaman başlayacak?

Trendyol Süper Lig'le birlikte tüm liglerin yol haritası belli oldu. Yaşanan çirkin saldırı olayı sonrası süresiz ertelenmesiyle ilgili kararın da görüşüldüğü toplantısı gerçekleştirildi.

#2
Foto - Mehmet Büyükekşi üstüne basa basa uyarmıştı! Süper Lig ile ilgili hamleyi yaptı: Ertelenen ligler ne zaman başlayacak?

Gerçekleştirilen toplantının ardından ligleri süresiz erteleyen TFF, maçların başlama tarihi ve şiddete karşı önlemler hakkında kararını verirken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

#3
Foto - Mehmet Büyükekşi üstüne basa basa uyarmıştı! Süper Lig ile ilgili hamleyi yaptı: Ertelenen ligler ne zaman başlayacak?

"GURUR DUYDUĞUMUZ BİR HAKEM"

#4
Foto - Mehmet Büyükekşi üstüne basa basa uyarmıştı! Süper Lig ile ilgili hamleyi yaptı: Ertelenen ligler ne zaman başlayacak?

"Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenada kendisiyle gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Halil Umut Meler çok şükür iyileşiyor. Taburcu oldu. 12 günlük bebeği Ege ile ailesine kavuşuyor. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın. Hakemlere saldırı ve orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğiz."

#5
Foto - Mehmet Büyükekşi üstüne basa basa uyarmıştı! Süper Lig ile ilgili hamleyi yaptı: Ertelenen ligler ne zaman başlayacak?

CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

#6
Foto - Mehmet Büyükekşi üstüne basa basa uyarmıştı! Süper Lig ile ilgili hamleyi yaptı: Ertelenen ligler ne zaman başlayacak?

"Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımıza sunmak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

#7
Foto - Mehmet Büyükekşi üstüne basa basa uyarmıştı! Süper Lig ile ilgili hamleyi yaptı: Ertelenen ligler ne zaman başlayacak?

"Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır. TFF olarak, Hukuk Müşavirliğimiz sevkleri yaptı. PFDK perşembe günü gereğini yaparak kararını açıklayacak."

#8
Foto - Mehmet Büyükekşi üstüne basa basa uyarmıştı! Süper Lig ile ilgili hamleyi yaptı: Ertelenen ligler ne zaman başlayacak?

"Disiplin talimatlarında devre arasında değişik yapacağız. Bu olayın tekrarlanmaması için ilave yaptırımlar ve para cezası getireceğiz."

#9
Foto - Mehmet Büyükekşi üstüne basa basa uyarmıştı! Süper Lig ile ilgili hamleyi yaptı: Ertelenen ligler ne zaman başlayacak?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını açıkladı.

#10
Foto - Mehmet Büyükekşi üstüne basa basa uyarmıştı! Süper Lig ile ilgili hamleyi yaptı: Ertelenen ligler ne zaman başlayacak?

"Ankaragücü ile ilgili TFF Yönetimi karar alamaz. Yetki, bağımsız olan PFDK'da. Onlar da gerekli kararları verecek."

#11
Foto - Mehmet Büyükekşi üstüne basa basa uyarmıştı! Süper Lig ile ilgili hamleyi yaptı: Ertelenen ligler ne zaman başlayacak?

"Hakemler resmi açıklama yaptı. Hepimiz insanız, aslında önce bunu düşünmemiz lazım. Hakemlerin ruh halleri o gün çok kötüydü. Hafta sonu hakemlerle kamp yapacağız. Psikolojilerinin eski hale gelmesi için büyük bir çaba içerisinde olunacak. Öz güvenlerini yerine getirmeye çalışacağız. Hakemlerin hepsi empati yapıyor. Biz de onlara gerekeni anlattık ve onlar da mutabık kaldı. Halil Umut Meler de UEFA ve FIFA tarafından saygın bir hakemimiz. EURO2024'te de görev almasını bekliyoruz. Geçen hafta hakemlerin başında Rosetti ile görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in bırakmayı düşündüğü doğru değil. Kaybetmek çok kolay, kazanmak lazım. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız."

#12
Foto - Mehmet Büyükekşi üstüne basa basa uyarmıştı! Süper Lig ile ilgili hamleyi yaptı: Ertelenen ligler ne zaman başlayacak?

"Faruk Başkanımız böyle biri değildi. Bir sağlık durumu mu oldu, ne oldu bilemiyoruz. Bizim konumuz bu değil. Konu adalete gitti. Biz gereken sevkleri yaptık. Kararı PFDK verecek, bizim bir yetkimiz yok. Nasıl mahkemelere Cumhurbaşkanı müdahale edemiyorsa, biz de PFDK'ya müdahale edemiyoruz. Üst kurul Tahkim. Tahkim verilen kararla ilgili düzeltme yaparsa yapar. Benim bir şey söylemem yönlendirme olur. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum."

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