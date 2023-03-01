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Medya
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Mehmet Ali Erbil işte şimdi yaşandı!

2023-03-01 15:58:28
Mehmet Ali Erbil işte şimdi yaşandı!

Tepki çeken konularla sürekli gündeme gelen Mehmet Ali Erbil hapis cezasına çarptırıldı.

#1
Foto - Mehmet Ali Erbil işte şimdi yaşandı!

Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından hakkında 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi.

#2
Foto - Mehmet Ali Erbil işte şimdi yaşandı!

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Ece Ronay Bilir ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

#3
Foto - Mehmet Ali Erbil işte şimdi yaşandı!

Davayı karara bağlayan mahkeme, Mehmet Ali Erbil hakkında 'Tehdit' suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraat kararı verdi.

#4
Foto - Mehmet Ali Erbil işte şimdi yaşandı!

Hakaret' suçundan 13 bin 100 TL adli para cezası ile cezalandırılan Erbil, ‘Cinsel taciz' suçundan ise 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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