Ünlü otomobil devi Çinli markalardan temkinli olmalarını istedi... Çarpıcı uyarı: Uzak durun!

2024'te T03 ve C10 modellerinin lansmanının ardından Leapmotor International, Avrupa'da 850'den fazla satış ve servis noktası kurdu. 2025'te Avrupa pazarına yapılan teslimatlar 40 bin aracı geçti. Şirket ardından Güney Amerika'ya, Asya-Pasifik'e, Orta Doğu ve Afrika'ya açıldı ve Nisan 2026'da resmen Meksika pazarına girdi. Leapmotor için bu yalnızca coğrafi büyüme değil, aynı zamanda bir sınav: bir Çin markası gerçekten büyük bir ortağın uluslararası ağı üzerinden çalışabilir mi? Şu anki ana risk, ihracatın Çin senaryosunu tekrar etmesi: çok sayıda oyuncu, hızlı indirimler, zayıf marjlar ve ne pahasına olursa olsun hacim kavgası. Leapmotor aslında şunu söylüyor: yurtdışında Çinli markalar birbiriyle rekabet ediyor, ama itibarı ortak paylaşıyor. Leapmotor, Çinli otomobil üreticilerini dış pazarlarda daha temkinli davranmaya çağırdı. Chongqing'deki Çin Otomobil Forumu'nda kıdemli başkan yardımcısı ve operasyon direktörü Xu Jun, mevcut ihracat dalgasının öncekilerden farklı olduğunu söyledi: bugün her Çinli arabanın üzerinde fiilen «Çin yeni enerji» etiketi var. Asıl mesele, dedi, iç pazardaki fiyat savaşının yurtdışına taşmasını engellemek. Çinli markalar için bu hassas bir konu. İç pazarda alıcılar sürekli indirimlere, modellerin hızlı yenilenmesine ve sert rekabete alıştı. Yurtdışında aynı strateji yalnızca tek bir markayı değil, tüm Çinli elektrikli ve hibrit otomobillerin algısını sarsabilir. Xu Jun ayrıca otomotiv sektörünün hızlı ve aşırı kârların döneminden, normal ve düşük marjlı bir döneme geçmekte olduğunu vurguladı. Geçmişte «daha cesur ve daha hızlı» mantığı işliyordu, dedi: sert biçimde hızlanmak ve pazarı kapmak gerekiyordu. Yeni aşamada hız tek başına yetmez — şirketler stratejilerini esnek biçimde değiştirmek ve daha hassas hesap yapmak zorunda kalacak. Leapmotor için uluslararası genişleme, Stellantis ile yapılan anlaşmadan sonra özellikle önem kazandı.