Meğer kuru fasulyeyi çok yanlış pişiriyormuşuz! Aşçıların sır gibi sakladığı o tarif ortaya çıktı! İşte iki yöntem

Fasulyeleri ıslatmazsak aksi takdirde örneğin kırmızı fasulyenin en az 4 saat kaynatılması gerekir. Ancak önceden ıslatırsanız bu süre üç kat azalır. Ancak baklagilleri pişirmeden önce ıslatmanın faydalı olmasının başka nedenleri de var. Fasulyeleri pişirmeden önce neden ıslatmamız gerekiyor? Tadını iyileştirir. Tanelerin önceden ıslatılmaması durumunda sert kabuk tamamen pişmeyecek ve hafif kahverengileşecektir. Şişkinliği (vücutta gaz oluşumunu) önler. Pek çok kişi, hassas yan etkiler nedeniyle bezelye veya fasulye tüketme konusunda temkinli davranıyor. Bunun nedeni baklagillerin oligosakkarit içermesidir. İnsan vücudu bunları parçalayıp tamamen ememez. Sonuç olarak, sindirilmemiş oligosakkaritler bağırsakta fermente olurlar ve rahatsız edici yan etkiler ortaya çıkar. Islatmak daha iyi pişirmeye yardımcı olur.