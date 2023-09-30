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Meğer kuru fasulyeyi çok yanlış pişiriyormuşuz! Aşçıların sır gibi sakladığı o tarif ortaya çıktı! İşte iki yöntem

2023-09-30 21:47:24
Meğer kuru fasulyeyi çok yanlış pişiriyormuşuz! Aşçıların sır gibi sakladığı o tarif ortaya çıktı! İşte iki yöntem

Fasulyeleri ıslatmazsak aksi takdirde örneğin kırmızı fasulyenin en az 4 saat kaynatılması gerekir. Ancak önceden ıslatırsanız bu süre üç kat azalır. Ancak baklagilleri pişirmeden önce ıslatmanın faydalı olmasının başka nedenleri de var. Fasulyeleri pişirmeden önce neden ıslatmamız gerekiyor? Tadını iyileştirir. Tanelerin önceden ıslatılmaması durumunda sert kabuk tamamen pişmeyecek ve hafif kahverengileşecektir. Şişkinliği (vücutta gaz oluşumunu) önler. Pek çok kişi, hassas yan etkiler nedeniyle bezelye veya fasulye tüketme konusunda temkinli davranıyor. Bunun nedeni baklagillerin oligosakkarit içermesidir. İnsan vücudu bunları parçalayıp tamamen ememez. Sonuç olarak, sindirilmemiş oligosakkaritler bağırsakta fermente olurlar ve rahatsız edici yan etkiler ortaya çıkar. Islatmak daha iyi pişirmeye yardımcı olur.

#1
Foto - Meğer kuru fasulyeyi çok yanlış pişiriyormuşuz! Aşçıların sır gibi sakladığı o tarif ortaya çıktı! İşte iki yöntem

Vitaminleri korur. Fasulye B grubu vitaminleri açısından zengindir. Ancak uzun süreli ısı işlemiyle faydalı bileşenler ayrışır. Ancak ıslatılmış tohumlar bir saatten az kaynatılır ve böylece vitaminlerin bir kısmı korunur. Zararlı maddeleri nötralize eder. Anti-besin maddeleri olarak da adlandırılırlar. Fasulye anti-besleyici lektin içerir; mide-bağırsak zarına zarar verir ve Crohn hastalığı, sızdıran bağırsak sendromu ve diğer sindirim sorunların riskini artırır. Islatma lektini kısmen devre dışı bırakır. Sindirilebilirliği arttırır. Baklagil bitkilerinin tanelerinde, vücudun proteinleri düzgün bir şekilde sindirmesini önleyen sindirim enzimlerinin inhibitörleri (baskılayıcı maddeler) bulunur. Ancak fasulyeleri pişirmeden önce ıslatırsanız sindirim enzimlerini hiçbir şey etkilemez ve yemek daha iyi sindirilir.

#2
Foto - Meğer kuru fasulyeyi çok yanlış pişiriyormuşuz! Aşçıların sır gibi sakladığı o tarif ortaya çıktı! İşte iki yöntem

Fasulye nasıl düzgün bir şekilde ıslatılır? İki yöntem vardır: Soğuk ve sıcak suyla ıslatma Soğuk ıslatma: Fasulyeleri akan su altında durulayın. Büyük bir tencereye koyun ki ıslattıktan sonra hacmi 1,5-2 kat artar. 1:3 oranında soğuk suyla 10 saat boyunca ıslatın (bu yüzden genellikle geceleri ıslatılır). 1 çay kaşığı karbonat ilave ederseniz ıslatma süresi 6-7 saate düşer. Zararlı maddelere doygun olduğu için ıslattığınız suyu döküyorsunuz. Fasulyeleri akan su altında durulayın. Ve yeni ekleyeceğiniz suyla fasulyeleri haşlarsınız.

#3
Foto - Meğer kuru fasulyeyi çok yanlış pişiriyormuşuz! Aşçıların sır gibi sakladığı o tarif ortaya çıktı! İşte iki yöntem

Sıcak ıslatma: Taneler üzerini tamamen kaplayacak şekilde sıcak su ile dökülür. 2-3 dakika kaynatın. Ateşten alın, örtün ve 1 saat bekletin. Önceden ıslatılmış fasulye ne kadar süre pişirilmelidir? Çeşitliliğe, tanelerin büyüklüğüne ve yemeğin türüne bağlıdır. Orta boy kuru fasulyeyi garnitür olarak ya da sebze salatasına ek olarak kullanıyorsanız 45-50 dakika kadar haşlayın. Kırmızı fasulye 60-90 dakika haşlanır.

#4
Foto - Meğer kuru fasulyeyi çok yanlış pişiriyormuşuz! Aşçıların sır gibi sakladığı o tarif ortaya çıktı! İşte iki yöntem

Aşağıdaki kurallara uyun: • Pişirmeden hemen önce fasulyeleri akan su altında durulayın. Demleme sırasında tane-su oranı 1:3 veya 1:4'tür. • Bu demleme suyunu döküp daha sonra fasulyeleri yeni suyla kaynatın ve ısıyı azaltın. • Fasulyeleri pişirme sırasında karıştırmayın ve tencerenin kapağını kapatmayın. Köpüğü azaltmak için suya 1 yemek kaşığı ay çiçek yağı ekleyin. • Sadece pişirmenin sonunda yemeği baharatlarla tatlandırın. Aksi takdirde fasulyeler sertleşir.

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