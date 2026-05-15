Meğer İmralı’da neler olmuş neler! Öcalan, o ismi öyle bir fırçalamış ki...
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Meğer İmralı'da neler olmuş neler! Öcalan, o ismi öyle bir fırçalamış ki...

Türkiye'nin terör örgütü listesinde bulunan SDG lideri Mazlum Abdi’nin Mart ayında İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştüğü ileri sürüldü. Söz konusu gizli görüşmeyi ortaya çıkaran Barzani’ye yakın haber sitesi, Öcalan'ın Abdi'yi nasıl fırçaladığını yazdı. İşte detaylar...

Barzani’ye yakın haber sitesi Darka Mazi, İmralı'ya yapılan gizli ziyarette Mazlum Abdi’ye SDG Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed'in de eşlik ettiğini yazdı. İddiaya göre, 24 Ocak’ta Süleymaniye’ye giden Abdi, Talabani kardeşler, ABD özel temsilcisi Tom Barrack ile görüştü. Abdi, Rojava’ya giderek buradan Türkiye’nin hazırladığı bir kanal üzerinden İmralı’ya gitti. İddiaya göre Öcalan İmralı'da gerçekleşen gizli görüşmede Mazlum Abdi ve İlham Ahmed’i “beni anlamadınız” diyerek fırçaladı. İlham Ahmed’e “Ben burada devletle anlaştım, ben olmazsam sen de Halep’teki kızlar gibi ya ele geçecektin ya da kendini binadan atacaktın, sizi ben kurtardım” dedi. Öcalan Mazlum Abdi’ye devlet hayali üzerinden fırça atmış ve şunları söylemiş: -“Sen İsrail’in denetiminde devlet kuracaktın olmadı, bak yine bana dönmek zorunda kaldın. Şimdi geçmişin hataları için seni entegrasyonu başarmakla görevlendiriyorum. Bari bu kez layık ol, başar” dedi. Abdi, burada Türk yetkililerle de görüştü.

İmralı'ya geldiği iddialarına ilişkin Mazlum Abdi amidahaber'e verdiği röportajda Türkiye ziyaretinin planlama aşamasında olduğunu söyledi. Abdi, Türkiye ziyaretinde Öcalan ile görüşecek misiniz sorusuna ise "Evet, olabilir dedi. Mazlum Abdi şunları söyledi: -Basında yer alan haberler doğru değildi. Ancak Türk yetkililerle temaslarımız sürmektedir. Ayrıntılara girmeyeceğim. Bu tür planların hazırlık aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, Türkiye ile yürüteceğimiz her türlü görüşmeye Suriye hükümetinin de dahil olmasının daha verimli olacağına inanıyoruz. Tutumumuz bu yönde.

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı kişinin İmralı'da Öcalan ile görüştürülmesi gündem oldu. Fatih Altaylı, yapıldığı söylenen görüşmeyi yerinde buldu ve şunları yazdı: -Bazıları diyebilir ki, “Kırmızı bültenle aradığınız birini nasıl ülkenize sokar ve İmralı’daki bir mahkumla görüştürürsünüz?” Ben hiç ama hiç bu kanaatte değilim. Devletler “böyle şeyler” yapar.

-Eğer çözmek istediğiniz, kronikleşmiş ve ülkeye büyük acılar çektiren bir sorun var ise ve yapacağınız bu hareket sorunu çözmeye yarayacaksa devletlerin böyle şeyler yapması mümkündür. Pek çok “hukuk devleti” bile bazen böyle yan yolları denemiştir.

Ömer

Neler oluyor , bu doğru mu ? Doğru ise vehameti yazmakla bitiremeyiz .

Harun u

Anne ve babadan yetim Kürtçe bilmeyen ermeni.
