Meğer İmralı’da neler olmuş neler! Öcalan, o ismi öyle bir fırçalamış ki...

Barzani’ye yakın haber sitesi Darka Mazi, İmralı'ya yapılan gizli ziyarette Mazlum Abdi’ye SDG Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed'in de eşlik ettiğini yazdı. İddiaya göre, 24 Ocak’ta Süleymaniye’ye giden Abdi, Talabani kardeşler, ABD özel temsilcisi Tom Barrack ile görüştü. Abdi, Rojava’ya giderek buradan Türkiye’nin hazırladığı bir kanal üzerinden İmralı’ya gitti. İddiaya göre Öcalan İmralı'da gerçekleşen gizli görüşmede Mazlum Abdi ve İlham Ahmed’i “beni anlamadınız” diyerek fırçaladı. İlham Ahmed’e “Ben burada devletle anlaştım, ben olmazsam sen de Halep’teki kızlar gibi ya ele geçecektin ya da kendini binadan atacaktın, sizi ben kurtardım” dedi. Öcalan Mazlum Abdi’ye devlet hayali üzerinden fırça atmış ve şunları söylemiş: -“Sen İsrail’in denetiminde devlet kuracaktın olmadı, bak yine bana dönmek zorunda kaldın. Şimdi geçmişin hataları için seni entegrasyonu başarmakla görevlendiriyorum. Bari bu kez layık ol, başar” dedi. Abdi, burada Türk yetkililerle de görüştü.