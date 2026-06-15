Rahatlatıcı Etki: Sıcaklığın verdiği huzur, gaz sancısı nedeniyle kasılan ve strese giren bebeğin sakinleşmesine ve daha rahat uykuya dalmasına yardımcı olur.KİRAZ ÇEKİRDEĞİ YASTIĞI NASIL KULLANILIR? Genellikle pamuklu bir kumaş torba içine doldurulmuş kiraz çekirdeklerinden oluşan bu yastıkları kullanmak oldukça pratiktir: Isıtma: Yastığı mikrodalga fırında (yaklaşık 1-2 dakika, düşük ayarda) veya normal fırında (100 derecede, ısıya dayanıklı bir kapta 10-15 dakika) ısıtın.Sıcaklık Kontrolü (En Kritik Aşama): Yastığı bebeğe uygulamadan önce mutlaka kendi bileğinizin iç kısmına yerleştirerek sıcaklığını kontrol edin. Bebeklerin cildi yetişkinlere göre çok daha ince ve hassastır; sizin için "ılık" olan bir sıcaklık onlar için yakıcı olabilir. Uygulama: Yastığı bebeğinizin giysisinin üzerinden (asla çıplak tenine doğrudan temas ettirmeden) karnına veya ayak tabanlarına koyun. Hafifçe masaj yaparak destekleyebilirsiniz. GÜVENLİ KULLANIM İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Önemli Uyarı: Kiraz çekirdeği yastığı harika bir yardımcıdır ancak dikkatli olunmadığında yanık riskine yol açabilir. Doğrudan Tene Temas Ettirmeyin: Cilt bariyerleri tam gelişmediği için her zaman kıyafet veya ince bir müslin bez üzerinden uygulayın. Nemlendirmeyin: Yastığı ısıtırken ıslanmamasına dikkat edin, nemli ısı cildi daha çabuk tahriş edebilir. Bebekle Yalnız Bırakmayın: Yastık bebeğin üzerindeyken onu gözetimsiz bırakmayın. Bebek hareket ettikçe yastık yüzüne gelebilir veya aşırı ısınmaya sebep olabilir. Ev Yapımı Çekirdeklere Dikkat: Eğer yastığı evde kendiniz yapacaksanız, çekirdekleri çok iyi kaynatıp, tamamen kuruttuğunuzdan emin olun. İçinde nem kalan çekirdekler küf ve bakteri üretebilir. Kiraz çekirdeği yastığı, kimyasal içermeyen, tamamen doğal ve sürdürülebilir bir gaz hafifletme yöntemidir. Tıbbi bir tedavi olmasa da doğru ısı derecesiyle kullanıldığında bebeğinizi sakinleştiren ve gazını çıkarmasını kolaylaştıran güvenli bir anne-bebek dostudur. Eğer bebeğinizin gaz sancıları kronikleştiyse ve ağlama krizlerine ateş, kusma gibi semptomlar eşlik ediyorsa, mutlaka bir çocuk doktoruna danışmanız gerektiğini unutmayın.