Meğer çözümü çok basitmiş! ‘Havasını aldık ama petek çalışmıyor' diyenler dikkat

TÜM PETEK VANALARININ AÇIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN Peteklerin alt ve üst kısımlarında bulunan vanalar kapalı kalabiliyor. Bu durumda petek ya hiç ısınmaz ya da yalnızca yarısı sıcak olabilir. Petek ısınmıyorsa ilk kontrollerden biri vanaların açık olup olmadığıyla ilgilidir. Özellikle termostatik vanalar, odadaki sıcaklığa göre kendini kapatır. Bu yüzden eğer bir odadaki petek diğerlerinden daha az ısınıyorsa, vananın ayarı düşük seviyededir. Tüm peteklerdeki vanaların aynı derecede açık olması, ısının dengeli dağılmasını sağlar.