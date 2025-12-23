Haber Merkezi Giriş Tarihi: Meğer çözümü çok basitmiş! ‘Havasını aldık ama petek çalışmıyor' diyenler dikkat
Kalorifer sisteminin kalbi kombi, doğru basınç seviyesinde çalışmıyorsa, sıcak su peteklere gitmez. Kombi basıncının genellikle 1.0 ile 2.0 bar arasında olması gerekir. Havası alındığı halde ısınmayan petek problemi yaşıyorsanız, kombinizin basıncını hemen kontrol etmelisiniz. Basınç düşükse, kombi altındaki doldurma musluğunu kullanarak su takviyesi yapılabilir. Düşük basınç, özellikle yüksek katlı binalarda üst kat peteklerinin ısınmamasına sebep olur. Basit bir işlem gibi görünse de, bu kontrol bazen tüm sistemi etkileyen kritik bir sorunu çözer.