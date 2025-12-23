  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yurt dışına kaçırırken yakalandı: Tam 557 bin lira ceza yedi!

Meğer çözümü çok basitmiş! ‘Havasını aldık ama petek çalışmıyor' diyenler dikkat

Pakistan da Libya topuna girdi: Savaş uçakları havaalanına inecek

Asgari ücrette yeni zam oranı ne kadar olacak? Gözler üçüncü toplantıda: İşte masadaki tüm rakamlar

Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi zamanı! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Başınıza dert alabilirsiniz! Gece telefonu şarjda bırakanlar dikkat

'Doları olan batar' diyordu! Necmettin Batırel'den olay tahmin: 170 lira olacak

Bakan açıkladı! Yediğimiz domateslerin tohumları 'israile' mi ait?

Yılın son kampanyaları açıklandı: İnfdirim ve sıfır faiz

Döviz piyasası ne durumda? İşte Dolar ve Euro fiyatları
Yaşam
8
Yeniakit Publisher
Meğer çözümü çok basitmiş! ‘Havasını aldık ama petek çalışmıyor' diyenler dikkat

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Meğer çözümü çok basitmiş! ‘Havasını aldık ama petek çalışmıyor' diyenler dikkat

Kalorifer sisteminin kalbi kombi, doğru basınç seviyesinde çalışmıyorsa, sıcak su peteklere gitmez. Kombi basıncının genellikle 1.0 ile 2.0 bar arasında olması gerekir. Havası alındığı halde ısınmayan petek problemi yaşıyorsanız, kombinizin basıncını hemen kontrol etmelisiniz. Basınç düşükse, kombi altındaki doldurma musluğunu kullanarak su takviyesi yapılabilir. Düşük basınç, özellikle yüksek katlı binalarda üst kat peteklerinin ısınmamasına sebep olur. Basit bir işlem gibi görünse de, bu kontrol bazen tüm sistemi etkileyen kritik bir sorunu çözer.

#1
Foto - Meğer çözümü çok basitmiş! ‘Havasını aldık ama petek çalışmıyor' diyenler dikkat

TÜM PETEK VANALARININ AÇIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN Peteklerin alt ve üst kısımlarında bulunan vanalar kapalı kalabiliyor. Bu durumda petek ya hiç ısınmaz ya da yalnızca yarısı sıcak olabilir. Petek ısınmıyorsa ilk kontrollerden biri vanaların açık olup olmadığıyla ilgilidir. Özellikle termostatik vanalar, odadaki sıcaklığa göre kendini kapatır. Bu yüzden eğer bir odadaki petek diğerlerinden daha az ısınıyorsa, vananın ayarı düşük seviyededir. Tüm peteklerdeki vanaların aynı derecede açık olması, ısının dengeli dağılmasını sağlar.

#2
Foto - Meğer çözümü çok basitmiş! ‘Havasını aldık ama petek çalışmıyor' diyenler dikkat

PETEK DENGELEMESİ YAPARAK ISI DAĞILIMINI EŞİTLEYİN Bazı petekler sıcak olurken bazıları neredeyse buz gibi olabilir. Bu bir dengeleme problemidir. Havası alındığı halde ısınmayan petek sorunu çoğunlukla dengeleme eksikliği nedeniyle ortaya çıkar. Bu durumu çözmek için ?hidrolik dengeleme? olarak bilinen işlem yapılabilir. Peteklerin alt vanaları kullanılarak su akışı ayarlanır. Kombiye en yakın olan peteklerin alt vanaları biraz kısılırken, en uzak peteklerin vanaları tam açık bırakılabilir. Böylece tüm petekler eşit miktarda su alır ve ısınma sorunu çözülür.

#3
Foto - Meğer çözümü çok basitmiş! ‘Havasını aldık ama petek çalışmıyor' diyenler dikkat

PETEKLERİN İÇ TEMİZLİĞİNİ GÖZ ARDI ETMEYİN Zamanla kalorifer sisteminde tortu, balçık, kireç ve çamur birikebilir. Bu da suyun petek içerisinde dolaşmasını engeller. Bazı petekler ısınmaz ya da yalnızca üst kısmı sıcak olabilir. Bununla, özellikle eski binalarda sıkça karşılaşılır. ?Petek ısınmıyorsa ne yapmalı?? Sorusuna verilecek etkili yanıtlardan biri petek içi temizliktir. Özel makineler ve kimyasal sıvılarla yapılan petek temizliği, sistemin daha verimli çalışmasını sağlar ve kombinin ömrünü uzatır. Bu işlemin birkaç yılda bir yaptırılması gerekir.

#4
Foto - Meğer çözümü çok basitmiş! ‘Havasını aldık ama petek çalışmıyor' diyenler dikkat

KOMBİ FİLTRELERİNİ TEMİZLEYİN VEYA TEMİZLETTİRİN Kombi sistemlerinin çoğunda ?pislik tutucu filtre? vardır. Bu filtreler, tesisattaki tortu ve kirin kombiye ulaşmasına engel olur. Zamanla bu filtreler tıkanabilir. Tıkalı bir filtre, su akışını azaltarak havası alındığı halde ısınmayan petek problemini ortaya çıkarır. Filtre temizliği servis tarafından yapılmalıdır. Ancak teknik bilginiz varsa, kombinin alt kısmında bulunan filtreyi dikkatlice çıkararak içerisindeki pisliği boşaltabilirsiniz. Temiz bir filtre, suyun rahat dolaşmasını ve peteklerin daha iyi çalışmasını sağlar.

#5
Foto - Meğer çözümü çok basitmiş! ‘Havasını aldık ama petek çalışmıyor' diyenler dikkat

SİRKÜLASYON POMPASININ ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLUN Sistemdeki sıcak suyu peteklere ulaştıran sirkülasyon pompası, kombinin en kritik parçalarından biri olmasıyla büyük önem taşır. Pompa arızalıysa veya yavaş çalışıyorsa, peteklerin bazılarına hiç su gitmez. Bu durumda, kombi ne kadar çalışırsa çalışsın petek ısınmaz. Bu parçanın arızalanması durumunda tüm sistem verimsiz hale gelir ve ısınma ciddi şekilde azalır.

#6
Foto - Meğer çözümü çok basitmiş! ‘Havasını aldık ama petek çalışmıyor' diyenler dikkat

ODA TERMOSTATI VEYA KOMBİ AYARLARINI GÖZDEN GEÇİRİN Bazı kombi sistemlerinde kullanılan termostatlar, evin belirli bölgelerinde sıcaklığı kontrol etmek üzere programlanır. Ancak bu cihaz yanlış ayarlandığında bazı peteklerin devre dışı kalmasına neden olur. Aynı şekilde kombi üzerindeki sıcaklık ayarları da yeterince yüksek değilse petekler soğuk kalır. Havası alındığı halde ısınmayan petek problemini çözmek için, termostatın kaç dereceye ayarlandığını ve aktif olup olmadığını kontrol edin. Kombi çıkış sıcaklığı da 60 derecenin altındaysa petekler ısınmayabilir.

#7
Foto - Meğer çözümü çok basitmiş! ‘Havasını aldık ama petek çalışmıyor' diyenler dikkat

TEK BİR PETEK ISINMIYORSA, SÖKÜP KONTROL EDİN Eğer sorun yalnızca bir peteğe özgüyse, yani diğer tüm petekler normal şekilde ısınıyorsa, sorun büyük ihtimalle o peteğe özel bir tıkanıklık ya da vana arızası olarak tanımlanacaktır. Bu durumda o peteği söküp kontrol etmek gerekir. Petek içinde ve borularında birikmiş çamur, hava kabarcığı veya vana problemi, peteğin sıcak suyu almasını engelliyordur. Gerekirse peteği başka bir petekle değiştirerek karşılaştırma da yapabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Anne kız birlikte partiye katılıyor: İğrençliğin bu kadarı da 'pes' dedirtti! İsmail Ahmet Akçay itiraf etti
Gündem

Anne kız birlikte partiye katılıyor: İğrençliğin bu kadarı da 'pes' dedirtti! İsmail Ahmet Akçay itiraf etti

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan İsmail Ahmet Akçay, Münevver Karabulut'un katili Cem Garioğlu'nun kuzeni Kasım G..
Emin Pazarcı'dan olay Sadettin Saran paylaşımı: Mümkün değildi, yapamazdım
Gündem

Emin Pazarcı'dan olay Sadettin Saran paylaşımı: Mümkün değildi, yapamazdım

Gazeteci Emin Pazarcı, uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı...
Petrol devinin yeni serveti: 11 milyon tonluk dev maden keşfi
Dünya

Petrol devinin yeni serveti: 11 milyon tonluk dev maden keşfi

Dünyanın en büyük ikinci petrol rezervine sahip Suudi Arabistan, bu kez altın, bakır, çinko ve gümüşle gündemde. Necran bölgesinde keşfedile..
Cem Küçük'ten Murat Ongun'a yanıt: Sana bir dava da ben açacağım!
Gündem

Cem Küçük'ten Murat Ongun'a yanıt: Sana bir dava da ben açacağım!

İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanan Murat Ongun ile Cem Küçük Murat arasında sosyal medya üzerinden sert bir tartışma yaşandı. Cem Küçük'ü..
2,5 milyar liralık trafik cezası
Gündem

2,5 milyar liralık trafik cezası

Avukat Emre Çulhacı, adına 2 milyar 650 milyon 843 bin 607 lira tutarında trafik cezası kaynaklı vergi borcu göründüğünü öğrenince hayatının..
Petrol zengini ülkenin Suudi prensi: Köklü değişim olursa yeniden değerlendirecek! O sözleri gündem oldu
Dünya

Petrol zengini ülkenin Suudi prensi: Köklü değişim olursa yeniden değerlendirecek! O sözleri gündem oldu

Petrol rezervine sahip Suudi Arabistan, zenginliğine zenginlik katarken ülkenin eski istihbarat şefi Prens Türki el-Faysal köklü bir değişim..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23