Fırsatçılar zaman kaybetmiyor: 300 bin lira buhar oldu!

KONUT SATIŞLARI GERİLEDİ Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Kasım ayı verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %7,8 azalarak 141 bin 100 oldu. Konut satışlarının en fazla gerçekleştiği iller: İstanbul: 24 bin 234 Ankara: 12 bin 706 İzmir: 8 bin 540. En az satış yapılan iller ise Ardahan, Bayburt ve Artvin oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) kasım ayında aylık bazda %2,7, yıllık bazda 1,4 arttı. Enflasyondan arındırılmış reel artış ise yıllık %0,3 olarak hesaplandı. Böylece konut fiyatlarında 21 aydır süren reel kayıp serisi sona ermiş oldu. Konut fiyatları ilk kez yeniden enflasyonun üzerine çıktı. Kasım ayında aylık fiyat artışları: İstanbul: %2,5, Ankara: %3, İzmir: %2,4. Yıllık bazda ise Ankara 7,9 ile en yüksek artışı kaydetti./ kaynak: Ekonomim