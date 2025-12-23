  • İSTANBUL
Ekonomi
Fırsatçılar zaman kaybetmiyor: 300 bin lira buhar oldu!

Fırsatçılar zaman kaybetmiyor: 300 bin lira buhar oldu!

Son yıllarda artan kira ve konut fiyatları sonrası duraklama dönemine girerken, uzmanlar bunun yıl başına hazırlık olduğunu belirtti.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, eylülde 800 bin seviyesini aşan satılık konut ilan sayısı, son haftalarda 500 bin seviyesine kadar geriledi. İstanbul’da ise satılık ilan sayısı 200 binden 140 bine düştü. Piyasa aktörleri bu düşüşün, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılması beklenen zamların ardından konut fiyatlarının yeniden artırılacağı beklentisinden kaynaklandığını belirtiyor.

Ev sahiplerinin ilanlarını geçici olarak yayından kaldırarak yeni yılda daha yüksek fiyatlarla yeniden satışa sunmayı planladığı ifade ediliyor. Kiralık daire sayısı ise artıyor. Haziran ayında yaklaşık 140 bin olan kiralık ilan sayısı, aralıkta yüzde 40 artışla 200 bine yaklaştı. Uzmanlar, tek başına kira ödeyemeyen bireylerin aile evine dönmesinin kiralık ev arzını artırdığını belirtti.

KİRACILI EVLER KOLAY SATILMIYOR Emlakçı Hüseyin Demir, yıl sonuna yaklaşılırken satılık ilanların tek tek geri çekildiğini belirterek şunları söyledi: “Ev sahipleri yeni yıl zammını bekleyip fiyat artırmak istiyor. Çok sayıda ev sahibi bu nedenle ilanını kaldırdı. Fiyatlar artınca pişman olmamak için satışları erteliyorlar. İlanlarda pazarlık payı genelde 100-200 bin TL ile sınırlı. Ayrıca tapu masraflarını da fiyatın içine eklemek isteyen ev sahipleri var. Son dönemde ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları arttı. Kiracılı evler eskisi kadar kolay satılmıyor.” Demir, kiralık ilanlarındaki artışı da kiracıların yüksek kira bedellerini ödeyemedikleri için evleri tahliye etmelerinden kaynaklı olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE GENELİNDE ORTALAMA DAİRE FİYATI 4,2 MİLYON TL Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman’ın paylaştığı verilere göre, kiralık daire ilan sayısındaki artış kira fiyatlarında belirgin bir düşüş yaratmadı. Haziran ayında yaklaşık 140 bin olan kiralık ilan sayısı, aralıkta yüzde 40 artışla 200 bine yaklaştı. 2024 Aralık’ta 195 bin olan ilan sayısı, 2025 Aralık’ta 198 bin oldu. Yıllık artış oranı yalnızca yüzde 1,5 seviyesinde kaldığını belirten Büyükduman’ın verilerine göre, Kasım ayında Türkiye genelinde satılık daire ilanlarının ortanca değeri 4 milyon 250 bin TL olarak hesaplandı. İllere göre ortanca fiyatlar ise şöyle: İstanbul: 6,50 milyon TL, Muğla: 6 milyon TL, İzmir: 4,75 milyon TL, Antalya: 4,60 milyon TL, Ankara: 4,35 milyon TL.

İstanbul’da satılık daire ilanlarının ortanca değeri 6,5 milyon TL olurken, ilçeler arasındaki fiyat farkı dikkat çekti: En yüksek ortanca fiyatlar şöyle oldu: Kadıköy: 19,5 milyon TL, Sarıyer: 19,5 milyon TL, Beşiktaş: 18,8 milyon TL, Bakırköy: 18,5 milyon TL.

KONUT SATIŞLARI GERİLEDİ Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Kasım ayı verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %7,8 azalarak 141 bin 100 oldu. Konut satışlarının en fazla gerçekleştiği iller: İstanbul: 24 bin 234 Ankara: 12 bin 706 İzmir: 8 bin 540. En az satış yapılan iller ise Ardahan, Bayburt ve Artvin oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) kasım ayında aylık bazda %2,7, yıllık bazda 1,4 arttı. Enflasyondan arındırılmış reel artış ise yıllık %0,3 olarak hesaplandı. Böylece konut fiyatlarında 21 aydır süren reel kayıp serisi sona ermiş oldu. Konut fiyatları ilk kez yeniden enflasyonun üzerine çıktı. Kasım ayında aylık fiyat artışları: İstanbul: %2,5, Ankara: %3, İzmir: %2,4. Yıllık bazda ise Ankara 7,9 ile en yüksek artışı kaydetti./ kaynak: Ekonomim

