Selma Savcı Giriş Tarihi: Bakan Ersoy duyurdu: Kütüphanelerde yıl sonu kullanıcı hedefi 39 milyonun üzerinde
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı kütüphanelerle ilgili yıl sonu verilerini sosyal medya paylaşımıyla değerlendirdi. Bakan Ersoy, “Yeni kütüphanelerle kapalı kullanım alanımız 800 bin metrekareye çıktı, 1.300’ü aşkın halk kütüphanesinde kitap sayısı 26.4 milyona ulaştı. Yıl sonu itibarıyla 39 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz” ifadeleriyle kütüphanelere ilişkin rakamları özetledi.