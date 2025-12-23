  • İSTANBUL
Bakan Ersoy duyurdu: Kütüphanelerde yıl sonu kullanıcı hedefi 39 milyonun üzerinde

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Bakan Ersoy duyurdu: Kütüphanelerde yıl sonu kullanıcı hedefi 39 milyonun üzerinde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı kütüphanelerle ilgili yıl sonu verilerini sosyal medya paylaşımıyla değerlendirdi. Bakan Ersoy, “Yeni kütüphanelerle kapalı kullanım alanımız 800 bin metrekareye çıktı, 1.300’ü aşkın halk kütüphanesinde kitap sayısı 26.4 milyona ulaştı. Yıl sonu itibarıyla 39 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz” ifadeleriyle kütüphanelere ilişkin rakamları özetledi.

#1
#1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı kütüphanelerde 2025’te erişim alanı genişleyerek rekor büyümeler elde edildi.

#2
#2

2025’te kütüphanelerin üye sayıları 7,6 milyona ulaşırken yıl sonuna kadar hedef 8 milyon olarak belirlendi.

#3
#3

Yeni kütüphanelerle kapalı kullanım alanı 800 bin metrekareye çıktı, 1.300’ü aşkın halk kütüphanesinde kitap sayısı 26.4 milyona ulaştı. Yıl sonu itibarıyla kütüphanelerde ulaşılması hedeflenen kullanıcı sayısı ise 39 milyonun üzerinde olarak belirlendi.

#4
#4

Milli Kütüphane bünyesinde sunulan dijital kitap, süreli yayın ve veri tabanı sayısı 100 milyonu aşarken, kütüphanelerde yaklaşık 3 bine yakın noktada 10 Gbps hızında ücretsiz internet hizmeti sağlandı.

#5
#5

Kısa adı TEDA olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi’nin 20. yılında 99 ülkede 64 dilde Türk edebiyatı eseri dünyayla buluştu. Aynı programla bugüne kadar 4.599 eserin yurt dışında yayımlanmasına destek verildi.

#6
#6

Merzifon’da tadilat çalışmaları sona eren Kızlar Mektebi’nin, Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi olarak açılmasıyla halkın bilgiye erişimi Anadolu’nun her köşesinde daha da güçlendi.

#7
#7

Bakan Ersoy, paylaşımında kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, elde edilen başarıların tüm paydaşların katkılarıyla birlikte inşa edildiğinin altını çizdi.

