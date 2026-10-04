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Meğer çok derin anlamı varmış: 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedir?

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Giriş Tarihi:

Meğer çok derin anlamı varmış: 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedir?

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, hayvanların korunması, yaşam hakkı ve hayvan hakları noktasında bir farkındalık yaratmayı amaçlayan özel günlerden biri olarak her sene kutlanıyor. Bu anlamlı günün, meğer derin bir anlamı varmış.

#1
Foto - Meğer çok derin anlamı varmış: 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedir?

Hayvanların korunması için yapılan çalışmaların geçmişi 19. yüzyıla kadar uzanırken İngiltere'de 1822 yılında hayvanların korunması ve kötü muamele görmelerinin önlenmesi amacıyla Hayvanları Koruma Birliği kuruldu. Türkiye’de ise, 1908 yılında Hayvanları Koruma Derneği kuruldu. 1931 yılında Floransa'da düzenlenen uluslararası toplantı ise, 4 Ekim’in Hayvanları Koruma Günü olarak kabul edilmesinde önemli bir rol oynadı.

#2
Foto - Meğer çok derin anlamı varmış: 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedir?

Dünya Hayvanlar Günü'nün tarihçesine ilişkin resmi kaynaklarda, Alman yazar ve hayvan hakları savunucusu Heinrich Zimmermann'ın önemli bir rol oynadığı bilinirken Zimmermann ilk Hayvanlar Günü etkinliğini 24 Mart 1925 tarihinde, Berlin’de gerçekleştirdi. 15 Ekim 1978 tarihinde ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirisine göre genel olarak hayvan hakları şu şekilde: 1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.

#3
Foto - Meğer çok derin anlamı varmış: 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedir?

2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan , öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma, ve korunma hakları vardır. 3. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır. 4. Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır. 5. Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.

#4
Foto - Meğer çok derin anlamı varmış: 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedir?

6. İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır. 7. Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir. 8. Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir. 9. Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır. 10. Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır. 11. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur. 12. Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur. 13. Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır. 14. Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.

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