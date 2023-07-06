2023-07-06 13:20:24 Meğer bildikleri gibi değilmiş! Dünyanın i̇ç çeki̇rdeği̇ne bakınca şaşkına döndüler
Bilim insanları uzun zamandır inceledikleri dünyanın iç çekirdeğinde beklemedikleri bir manzarayla karşılaştılar ve bir kez daha incelediler. Çalışmalarını son hız sürdüren uzmanlar iç çekirdeğin aslında tahmin ettikleri gibi homojen kütle olmadığını ve kumaş gibi birçok farklı dokudan oluştuğunu keşfettiler. Bilim insanları uzun zamandır Dünya'nın iç çekirdeği hakkında kapsamlı çalıştırmalar yapıyordu. Derinlere inen araştırmacılar beklemedikleri bir manzarayla karşılaşınca hemen tekrar incelemeye başladılar.