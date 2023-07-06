Meğer bildikleri gibi değilmiş! Dünyanın i̇ç çeki̇rdeği̇ne bakınca şaşkına döndüler

KUMAŞ GİBİ BİR DOKUSU VAR Eski bir Ph.D. olan Guanning Pang, çekirdeğin çekirdeğin aslında tahmin ettikleri gibi homojen kütle olmadığını ve kumaş gibi birçok farklı dokudan oluştuğunu açıkladı. Çalışmayı denetleyen Utah sismolog Keith Koper, iç çekirdekten saçılan enerjinin ne kadar yaygın olduğuna şaşırdığın söyledi. Koper "Bu çok küçük, ince bir sinyal ama bu sismik dizilerle nereye bakarsak bakalım, yeterince veri topladığımızda ortaya çıkıyor. Yani, pürüzlü yapıya sahip olan sadece iç çekirdeğin birkaç yaması değil, her şey” dedi.