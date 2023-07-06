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Dünya
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Meğer bildikleri gibi değilmiş! Dünyanın i̇ç çeki̇rdeği̇ne bakınca şaşkına döndüler

2023-07-06 13:20:24
Meğer bildikleri gibi değilmiş! Dünyanın i̇ç çeki̇rdeği̇ne bakınca şaşkına döndüler

Bilim insanları uzun zamandır inceledikleri dünyanın iç çekirdeğinde beklemedikleri bir manzarayla karşılaştılar ve bir kez daha incelediler. Çalışmalarını son hız sürdüren uzmanlar iç çekirdeğin aslında tahmin ettikleri gibi homojen kütle olmadığını ve kumaş gibi birçok farklı dokudan oluştuğunu keşfettiler. Bilim insanları uzun zamandır Dünya'nın iç çekirdeği hakkında kapsamlı çalıştırmalar yapıyordu. Derinlere inen araştırmacılar beklemedikleri bir manzarayla karşılaşınca hemen tekrar incelemeye başladılar.

#1
Foto - Meğer bildikleri gibi değilmiş! Dünyanın i̇ç çeki̇rdeği̇ne bakınca şaşkına döndüler

MANYETİK ALANI OLUŞTURUYOR Dünyanın çekirdeği, gezegenin 9,392 Fahrenheit derecede yanan yoğun merkezi olarak biliniyor. Çekirdeksiz yaşam olamayacağı ifade ediliyor çünkü çekirdek Dünya'nın manyetik alanını oluşturuyor.

#2
Foto - Meğer bildikleri gibi değilmiş! Dünyanın i̇ç çeki̇rdeği̇ne bakınca şaşkına döndüler

ÇEKİRDEK TAMAMEN MUAMMA Ancak çekirdeğin nasıl büyüdüğü ve oluştuğu bir muamma. Dünyanın yüzeyi kapsamlı bir şekilde incelenmiştir, ancak gezegenin içi çok farklı bir araştırma alanıdır. Ve bu nedenle, değerlendirmek çok daha zordur. Dünya'nın iç çekirdeğinde neler olup bittiğine dair ipuçları elde etmenin en iyi yolu doğal olarak meydana gelen depremlerden sismik dalgaları ölçmek olarak bilinir.

#3
Foto - Meğer bildikleri gibi değilmiş! Dünyanın i̇ç çeki̇rdeği̇ne bakınca şaşkına döndüler

BİLİM İNSANLARINDAN İLGİNÇ KEŞİF Bu dalgaları değerlendiren sismologlar, iç çekirdeğin aslında bilim adamlarının varsaydığı homojen kütle olmadığını keşfettiler.

#4
Foto - Meğer bildikleri gibi değilmiş! Dünyanın i̇ç çeki̇rdeği̇ne bakınca şaşkına döndüler

KUMAŞ GİBİ BİR DOKUSU VAR Eski bir Ph.D. olan Guanning Pang, çekirdeğin çekirdeğin aslında tahmin ettikleri gibi homojen kütle olmadığını ve kumaş gibi birçok farklı dokudan oluştuğunu açıkladı. Çalışmayı denetleyen Utah sismolog Keith Koper, iç çekirdekten saçılan enerjinin ne kadar yaygın olduğuna şaşırdığın söyledi. Koper "Bu çok küçük, ince bir sinyal ama bu sismik dizilerle nereye bakarsak bakalım, yeterince veri topladığımızda ortaya çıkıyor. Yani, pürüzlü yapıya sahip olan sadece iç çekirdeğin birkaç yaması değil, her şey” dedi.

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