MEE çok konuşulacak gelişmeyi duyurdu: Türkiye Ukrayna'nın teklifini reddedecek

Türkiye, Boğaz yerine, Türkiye-Bulgaristan-Romanya üzerinden mevcut boru hatlarını kullanmayı ve Ege’deki LNG altyapısı aracılığıyla gaz sağlamayı öneriyor. Türkiye, kendi ihtiyacını karşılamak ve bir kısmını ihraç etmek için Amerikan şirketleriyle bir dizi LNG anlaşması imzaladı. Aralık ayında Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Bulgaristan ile bağlantının plan için bir dar boğaz olduğunu ve kapasitenin 3,5 milyar metreküpten iki katına çıkarılması gerektiğini açıklamıştı. Bakan ayrıca, Türkiye ve Ukrayna’nın ulusal enerji şirketleri aracılığıyla konuyu çözüme kavuşturmak için çalıştığını belirtti.