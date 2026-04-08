MEE çok konuşulacak gelişmeyi duyurdu: Türkiye Ukrayna'nın teklifini reddedecek
Middle East Eye, Türkiye'nin Ukrayna'nın yapmak üzere olduğu teklifi güvenlik ve lojistik kaygılar nedeniyle reddedeceğini yazdı.
Türkiye, Ukrayna’nın İstanbul Boğazı üzerinden LNG sevkiyatı yapma önerisine güvenlik ve lojistik kaygılar nedeniyle karşı çıkıyor.
Middle East Eye'a konuşan bir Türk kaynak Boğaz’ın dar ve zorlu yapısı nedeniyle LNG tankerlerinin ciddi kaza riski taşıdığını belirtti. Yetkili, olası bir patlamanın insan yaşamı ve bölgenin kültürel mirası üzerinde “tahmin edilemez” etkiler yaratacağını vurguladı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Recep Tayyip Erdoğan arasında geçtiğimiz hafta sürpriz bir görüşme yapılmıştı. Görüşmenin ardından Zelenski, iki ülkenin gaz altyapısı projelerinde pratik adımlar atmayı ve gaz sahalarının ortak geliştirilmesini ele aldıklarını açıkladı.
Ancak Türk yetkililer, Boğaz’ın yoğun trafiği ve olası bir kazanın yanı sıra, bu adımın diğer ülkeleri de Boğaz üzerinden LNG sevkiyatına teşvik edebileceği uyarısında bulundu.
Geçen ay, İstanbul Boğazı’na 15 deniz mili mesafede bir Türk tankerine insansız yüzey aracıyla saldırı gerçekleşmişti. Yetkili, Boğaz’dan LNG geçişine izin verilirse, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerin kendi gaz kaynaklarını çeşitlendirmek için daha fazla gemi gönderebileceğini ve hatta Rus LNG tankerlerinin de Boğaz üzerinden geçiş yapabileceğini kaydetti. Boğaz, dünyanın en zorlu su yollarından biri olarak kabul ediliyor; en dar noktası yalnızca 700 metre ve bazı kesimlerde 70-80 derece dönüşler gerekiyor.
Türkiye, Boğaz yerine, Türkiye-Bulgaristan-Romanya üzerinden mevcut boru hatlarını kullanmayı ve Ege’deki LNG altyapısı aracılığıyla gaz sağlamayı öneriyor. Türkiye, kendi ihtiyacını karşılamak ve bir kısmını ihraç etmek için Amerikan şirketleriyle bir dizi LNG anlaşması imzaladı. Aralık ayında Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Bulgaristan ile bağlantının plan için bir dar boğaz olduğunu ve kapasitenin 3,5 milyar metreküpten iki katına çıkarılması gerektiğini açıklamıştı. Bakan ayrıca, Türkiye ve Ukrayna’nın ulusal enerji şirketleri aracılığıyla konuyu çözüme kavuşturmak için çalıştığını belirtti.
Zelenski ise görüşmeyi “tüm zamanların en olumlu görüşmelerinden biri” olarak tanımladı ve Naftogaz ile Türkiye’nin işbirliği içinde olduğunu vurguladı. “Türkiye ile birlikte çalışmak bize enerji ve lojistik güvenliği sağlıyor” dedi. Savaş öncesi Ukrayna, gaz ihtiyacının büyük bölümünü yerel üretimle karşılıyordu. Ancak Rusya’nın saldırıları, üretimin yarısını kaybettirdi. Bu kayıp, ülkeyi ithalatı artırmaya ve kış sezonu için Mart ayında gaz depolamaya zorladı. Son yıllarda Ukrayna, ABD’den LNG’yi Polonya ve Baltık ülkelerindeki terminallerden, ayrıca Yunanistan üzerinden temin ediyor. Kaynak: Gazete Oksijen
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23