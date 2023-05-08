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Yaşam
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Medine Nine'nin can yoldaşı

2023-05-08 20:11:20
Medine Nine'nin can yoldaşı

Ankara'da yaşayan Medine Nine, bebek gibi baktığı kuzusunu yanından hiç ayırmıyor.

#1
Foto - Medine Nine'nin can yoldaşı

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Medine Kara, bebek gibi baktığı ve 'Nonik' ismini verdiği kuzusunun bakımı ile özel ilgileniyor. 'Nonik'i yanından ayırmayan Kara, bakımına ve beslenmesine önem verdiği hayvanı iki günde bir yıkıyor.

#2
Foto - Medine Nine'nin can yoldaşı

Kuzuyu Kırıkkale’de yaşayan akrabalarından aldığını belirten Medine Kara, “Küçüktü, küçük tavşan kadardı. 4 aydır büyütüyorum burada. Günlük bir buçuk iki kilo süt içiriyorum.

#3
Foto - Medine Nine'nin can yoldaşı

Haftada 100 liralık bez alıyorum. Komşular 'Pamuk' dedi, çocuklar da 'Nonik' dediler ismi Nonik kaldı. Mahallemdeki bütün komşular hep resim çekildi kuzuyla. Allah rızası için bakıyorum. Anne olarak beni biliyor.

#4
Foto - Medine Nine'nin can yoldaşı

Yerine yatırıyorum, hemen fırlıyor arkam sıra koşuyor. Mutfağa, salona koşuyor. Büyüsün, büyüyünce kesip yiyecek değilim. Evlat gibi bakıyorum ona.

#5
Foto - Medine Nine'nin can yoldaşı

Kışa kadar bakarım. Başka kuzu da yanında olsa eş olarak bakarım. Tek durmuyor, sağa koşuyor, sola koşuyor” dedi.

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