Medeniyetler beşiğinde hayran bırakan manzara

İlkbaharla birlikte oluşan manzaranın keyfini çıkardıklarını dile getiren Çiğdem Aslanmirza ise ''Burası, medeniyetler beşiği Harput 4 bin yıllık belki de daha fazla bir tarihi olan güzel bir belde. Burayı, hayal ile gerçeğin birleştiği, insanın ruhunu saran bir güneş olarak nitelendiriyorum. Burası, bütün medeniyet bir tarihin, Anadolu kültürünün burada harmanlandığı Türkiye’nin eşsiz beldelerden bir tanesidir. Evliyalarıyla, bilim insanlarıyla, kültürel varlıklarıyla herkesin mutlaka görmesi gereken önemli bir belde. İlkbahar burada yaşanıyor. Burada çok güzel meltemler var. İnsanlar özellikle yaz mevsiminde gezmek, görmek ve tanımak için buraya akın ediyor” diye konuştu.