Meclis'e yapay zeka geliyor! Görevi belli oldu

Kurs aşamasının zorlu olduğunu, stenograf yardımcısı adaylarına ilk dört ayda kuralların öğretildiğini, sonra hız aşamasının başladığını, bir yılda adayların dört sınava girdiğini anlatan Çevik, "En son sınav dakikada 200 hece sınavı. Dakikada 200 hece yazabilen stenograf yardımcısı adayları işe başlıyorlar. 3 yıl stenograf yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, her kariyer meslekte olduğu gibi tekrar sınava giriyorlar. Bu sınavda da sınavın yarısı steno hız, yarısı da tutanak teknikleri oluyor. Bu üç yıl içinde bir tutanak nasıl tutulur, neler yapılır, iç tüzük, Anayasa'ya, bunların hepsine hakim olmaları gerekiyor." diye konuştu.