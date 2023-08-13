Meclis hemen harekete geçmeli LGBT dayatmasının Türkiye’de geldiği nokta: Çocuklar cinsiyet değiştirme masasında

Medeni Kanun’un 40’ncı maddesinin yanı “kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz” ifadesinin yer aldığı 41’nci maddesine de aykırı olduğunu söyleyen Bayraktar, sosyal medya hesabından suç duyurusunda bulundu. Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: “Bu işlemler aynı zamanda TCK’ya göre de suçtu. Madde 89’da yer alan taksirle yaralama, madde 90’daki çocuklar üzerinde deney yapma, madde 101’deki kısırlaştırma suçları ile madde 257’deki görevi kötüye kullanma ve kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olma suçları işlenmiştir. Ayrıca bu çocuklarda yapılan ergenlik durdurma oldukça tartışmalı. Bu konuda kapsamlı bir bilimsel rapor hazırlayan Amerikan Pediatri Koleji’ne göre etik dışı olan bir uygulamadır. Bu, “Reşit olmayan bireylerin kısırlığına neden olan bir kombinasyonu içermekte, bilim dışı bir ideolojiye dayanmakta, bilimsel kanıtlara dayanmamakta ve tıpta uzun süreden beri var olan/uygulanan ‘Önce zarar verme’ etik ilkesini ihlal etmektedir. “Bu çalışmada bu ilaçlar toplam 22 çocuğa, ortalama 0,2 yıllık takip sonrasında yani bu çocukları 3 ay bile takip etmeden başlanmış, oysa cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan çocuklarda bu durum ergenliğin sonunda çoğunlukla kendiliğinden geriler. O halde bu acelecilik nedir? Bu hangi bilimsel ilkeye uyar? Dahası İstanbul Üniversitesi Etik Kurul’u böyle bir çalışmaya nasıl izin verebilir? Bu izin hangi kritere dayanarak verilmiştir?” MECLİS’E YASA ÇAĞRISI Prof. Dr. Zeki Bayraktar, Meclis’e de bu konuda yasa yapma çağrısında bulundu: “Yasalara aykırı bir şekilde yapılan bu işlemler, muhtelif TCK maddelerine göre suç ise de bu fiilin/suçun TCK’da müstakil olarak tanımlanması da gerekir, ki uygulamada daha net sonuçlar alınabilsin. Günümüzde ergenlik yaşının özellikle ruhsal açıdan birkaç yıl ötelendiğini bildiren bilimsel verilere dayanarak mevcut yasal yaş sınırı aynı oranda yükseltilebilir, takip ve onay süreçleri daha somut ilkelere bağlanabilir. Ergenliği durduran ilaçlar maalesef reçetesiz olarak da alınabiliyor, cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan bazı çocuklar/ergenler bunu internetten öğreniyor ve bunları alıp kullanabiliyorlar, bu çok vahim bir durumdur, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda acil bir düzenleme/uygulama yapması gerekir.”