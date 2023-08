Meclis hemen harekete geçmeli LGBT dayatmasının Türkiye’de geldiği nokta: Çocuklar cinsiyet değiştirme masasında

‘AİLELER LGBT GRUPLARI İLE İKNA EDİLİR’ Şahika Yüksel, araştırmanın bir diğer yazarı Prof. Dr. Seven Kaptan’la birlikte Kaos GL’deki yazılarında cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan çocukların ailelerine, LGBT gruplarını işaret ediyor. Yüksel ve Kaptan’a göre bu gruplar, “kabul süreçlerine katkı” açısından, bir diğer söylemle ailelerin ikna edilmesi için “çok önemli bir boşluğu dolduruyor.” Seven Kaptan da Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (SpoD)’nde gönüllü terapistlik yaptı. SpoD da LGBT dayatmasının Türkiye’deki faaliyetleri için Avrupa’dan fon alanlardan… İşin ilginç tarafı ise çocuklarla ilgili bu araştırmada adı geçen LGBT savunucuları Şahika Yüksel de Seven Kaptan da yetişkin psikiyatri eğitimine sahip. Çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı değiller.