Polonyalılar, Fransa'nın Türkiye planını duyurdu: Mesele sadece SAMP/T değil

Analizde, Ankara-Paris hattındaki iş birliğinin SAMP/T ile sınırlı olmadığına işaret edilerek Safran ile Baykar arasındaki stratejik ortaklık örnek gösterildi. Defence24, "Safran ve Baykar, elektro-optik sistemler, navigasyon, senkronizasyon, güdüm ve güdümlü silahları kapsayan ve Euroflir'in Bayraktar TB2'ye entegre edileceği stratejik bir ortaklık imzaladı. Bu normal bir alıcı-satıcı ilişkisi değildir. Bu bir ortak geliştirme sürecidir. Bu durum, Fransız sanayisinin sadece dışarıdan bitmiş ürünler sunmakla kalmayıp Türk savunma ekosisteminin bazı parça ve alanlarına şimdiden girdiğini gösteriyor." yorumunu paylaştı. SAMP/T NG'nin yanı sıra Meteor füzesine de ayrı bir parantez açan Polonya basını, Türkiye'nin Eurofighter süreci ile Meteor arasındaki bağlantıya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Meteor, muhtemelen yeni ana ödül olmasa da arka planın bir diğer parçasını oluşturuyor. Türkiye'nin Eurofighter paketi zaten gelişmiş silahları içeriyor ve Fransa, MBDA aracılığıyla Meteor programında önem taşıyor. Türk kaynakları yol haritasını daha önceki SAMP/T ve Meteor tartışmalarıyla ilişkilendirmekte haklı, ancak Meteor'u yeni yol haritasının merkezi olarak değil, gelişmiş teknoloji transferi etrafında siyasi normalleşmenin bir işareti olarak ele almak daha doğru olur."