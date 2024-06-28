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Eğitim
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MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

2024-06-28 15:36:51
MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

Eğitim kurumlarının isimleri milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlere uygun olacak. MEB, bu kriterler dahilinde hali hazırdaki eğitim kurumlarının ismini de değiştirebilecek.

#1
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

Yeni açılacak tüm eğitim kurumlarına adları, valiliğin uygun görüşü ve teklifi üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) verilecek.

#2
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

"Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle, uygulamada birlik sağlamak amacıyla bütün eğitim kurumları adlarının Bakanlıkça verilmesi yönünde düzenlemeye gidildi.

#3
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

Buna göre, eğitim kurumlarına adları, valiliğin uygun görüşü ve teklifi üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek. Valilik teklifinde, il milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak "ad verme komisyonu"nun gerekçeli kararı ve karara esas belgeler de yer alacak.

#4
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

AD VERME KOMİSYONU KURULACAK

#5
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

İl milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak ad verme komisyonlarında, il milli eğitim müdürü veya görevlendireceği il milli eğitim müdür yardımcısı başkanlığında, bir il milli eğitim müdür yardımcısı, bir eğitim müfettişi, iki ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdürlüğünde görevli eğitim ve öğretimden sorumlu iki şube müdürü ve farklı okul türlerinde görevli üç okul müdürü yer alacak.

#6
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

Komisyon, her eğitim ve öğretim yılı başında il milli eğitim müdürünün onayıyla kurulacak, ihtiyaç olması halinde üyelerin tamamının katılımıyla toplanacak ve oy çokluğuyla karar alacak. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılacak. Komisyon, kurumlara verilecek adların gerekçeli kararını ilgili bilgi ve belgeleri inceleyerek hazırlayacak. Komisyonun sekretaryası, il milli eğitim müdürünün görevlendireceği birim veya büro tarafından yürütülecek.

#7
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

ÖZEL EĞİTİM OKULLARI KARARI

#8
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

Okul açma ve kapatma işlemlerine ilişkin taleplerin yıl boyunca devam etmesi ve buna yönelik işleyişi kolaylaştırmak amacıyla, açma ve kapatma işlemini sınırlayan ve daha önceki yönetmelikte yer alan "toplu" ve "şubat ayı sonuna kadar" ibareleri çıkarıldı.

#9
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitime erişimlerinin artırılması amacıyla yıl boyu okul ve kurumlarının açılabilmesi sağlanacak.

#10
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

İşbirliği protokolleri kapsamında kurum, kuruluş ve işletmelere ait bina, fabrika veya tesisler ile organize sanayi bölgeleri, AR-GE ve üretim merkezleri içinde MEB tarafından belirlenen fiziki şartları sağlaması koşuluyla örgün veya yaygın eğitim kurumu açılabilecek.

#11
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

EĞİTİM DIŞINDA KULLANILMAYACAK

#12
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

MEB'e tahsisli eğitim binalarının yerelde ortaya çıkan ihtiyaçlar öne sürülerek eğitim ve öğretim dışındaki farklı amaçlar için kullanılması önlenecek.

#13
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

Okul öncesi eğitimde niteliği artırmak, çocukların tam teşekküllü binası ve bahçesi bulunan müstakil anaokullarında eğitim almalarını, fırsat ve imkan eşitliğini, çocukların akranlarıyla birlikte eğitim görmelerini sağlamak ve okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla, ana sınıflarının sadece ilkokullarda açılması, uygulama sınıflarının çocuk gelişimi ve eğitimi alanı veya programı bulunan tüm ortaöğretim kurumlarında açılması, anaokullarının bağımsız binası ve bahçesi olması sağlanacak.

#14
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında program türü, alan ve dal açılması veya kapatılması konusu öğretmenler kurulunda görüşülecek, görüşüldüğüne ilişkin tutanak MEB'e gönderilecek.

#15
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

HAYIRSEVERLERİN İSMİ NE OLACAK?

#16
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında alan ve dalın özelliği ile MEB tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda, AR-GE merkezi, gastronomi uygulama atölyesi ve benzeri atölyelerin açılması ve adlandırılmasına ilişkin hususlarda yapılan değişiklikle, hayırseverler tarafından yaptırılan veya donatılan atölye veya laboratuvarlara, kişilerin isimleri verilebilecek.

#17
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

Mevcut kurumun ek derslik binası, pansiyon, spor salonu, konferans salonu, kütüphane, laboratuvar, işlik, atölye ve benzeri bölümlerinin yapımını veya donatımını sağlayanlar ile bu binaların bakım ve onarımını yapan kişilerin adı ya da önerdiği adlar ise kurumun tümüne değil, sadece katkı yaptığı bölümlere verilecek.

#18
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

Özel eğitim okullarında veya kurumlarında, öğrenim gören öğrencilere yönelik meslek edinme atölyeleri, bireysel eğitim odası ve beceri uygulama alanlarının bulunması sağlanacak.

#19
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

Özel eğitim okullarında veya kurumlarında, öğrenim gören öğrencilere yönelik meslek edinme atölyeleri, bireysel eğitim odası ve beceri uygulama alanlarının bulunması sağlanacak.

#20
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

Olgunlaşma enstitüsü açılabilmesi için nüfus şartı 200 bin olacak ve her ilde en fazla bir olgunlaşma enstitüsü yer alacak. Ayrıca bu enstitülerde kültürel mirası tanıtmak ve sergilemek amacıyla müze bulunacak.

#21
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

KOMİSYON BELİRLEYECEK Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlükleri tarafından "şehadet" belgesi ve "gazilik" belgesi verilmeyenlerin adlarının bir kuruma verilmesinin önüne geçilecek.

#22
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

Kurumların bina ve tesislerinin yapılmasında görevinin gereği olarak hizmet eden ve halen görevini sürdüren kişilerin adları, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, insanlığa karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanların adları kurumlara verilemeyecek.

#23
Foto - MEB'den kritik karar Resmi Gazete'de! Okul isimlerinde yeni karar

Ayrıca Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek adlar da eğitim kurumlarına verilemeyecek. Bu kapsamda daha önce verilmiş olan adlar, ad veren makam tarafından aynı usulle iptal edilecek. Kurum adlarında mesleki unvan ve askeri rütbeye yer verilemeyecek. Bir kurumda yaşatılan, şehitlik ve gazilik unvanına sahip olanların adları ile bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, sanat, spor ve benzeri alanlarda önemli başarılar kazanmış kişilerin adları, ülke içinde ikinci bir kuruma, yer ve olay adları ise aynı il içinde ikinci bir kuruma verilemeyecek. Ancak hayırsever tarafından talep olması durumunda aynı isim birden fazla kuruma verilebilecek.

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