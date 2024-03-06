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Ekonomi
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McDonald’s'tan olay Türkiye kararı! Sessiz sedasız anlaşmayı iptal ettiler

2024-03-06 07:37:26
McDonald’s'tan olay Türkiye kararı! Sessiz sedasız anlaşmayı iptal ettiler

Türkiye Futbol Federasyonu’nun sponsorları arasında yer alan McDonald’s ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - McDonald’s'tan olay Türkiye kararı! Sessiz sedasız anlaşmayı iptal ettiler

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu ile McDonald’s Türkiye arasında geçen yıl yapılan anlaşmayla erkek ve kadın A Milli Takımlar ile eMilli takım sponsorluğu 2026 yılına kadar uzatılmıştı. Anlaşmayla ilgili düzenlenen imza töreninde McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, “Milli Takımlar ile olan sponsorluk anlaşmamızı 4 yıl daha uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiye dek olduğu gibi, önümüzdeki 4 yıl boyunca da hem erkek hem de kadın Milli Takımlarımızı ve eMilli Takımımızı eşit derecede desteklemeye devam edeceğiz” demişti. Aynı toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de “McDonald’s ile olan güzel birlikteliğimizi sürdürerek sponsorluk anlaşmamızı 4 yıllığına yeniledik” ifadelerini kullandı.

#2
Foto - McDonald’s'tan olay Türkiye kararı! Sessiz sedasız anlaşmayı iptal ettiler

Bu gelişmenin merkezinde McDonald’s İsrail’in İsrail askerlerine verdiği desteğe duyulan tepki var. Bu konudaki baskılar artınca McDonald’s Türkiye ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki iş birliğinin sessiz sedasız bitirildiğini öğrendim. İşin perde arkasını iyice araştırınca epey süredir bu iptal ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü de öğrendim.

#3
Foto - McDonald’s'tan olay Türkiye kararı! Sessiz sedasız anlaşmayı iptal ettiler

İddia o ki McDonald’s Türkiye’ye Federasyon’dan iş birliğinin sona erdirilmesine ilişkin bir yazı da gönderilmiş. Sonunda iki tarafda sessiz sedasız sponsorluk anlaşmasını sona erdirme kararı almış. McDonald’s ile sona erdirilen sponsorluğun yıllık bedeli 20 milyon TL’nin üzerinde olduğu iddia ediliyor.

#4
Foto - McDonald’s'tan olay Türkiye kararı! Sessiz sedasız anlaşmayı iptal ettiler

Bu önemli gelişmeye neden olan olayları da hatırlatmak isterim. Bilindiği gibi McDonald’s İsrail işletmesinin İsrail askerlerine desteği büyük tepki çekmişti. Bu desteğin medyada yer bulmasının ardından McDonald’s Türkiye’ye yönelik protestolar gündeme geldi.

#5
Foto - McDonald’s'tan olay Türkiye kararı! Sessiz sedasız anlaşmayı iptal ettiler

u gelişmeler üzerine McDonald’s Türkiye yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye'deki McDonald's'ın yerel bir işletme olduğu, tüm mülkiyeti ve işletmesinin Katarlı Boheme Investment şirketi tarafından denetlendiği belirtilirken, McDonald’s İsrail işletmesi ile McDonald’s Türkiye'nin faaliyetlerinin hiçbir bağlantısı olmadığı vurgulandı. Aynı açıklamada “McDonald’s Türkiye olarak; başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savaş mağduru olan Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım desteğini sunacağımızı kamuoyuna arz ederiz” denildi.

#6
Foto - McDonald’s'tan olay Türkiye kararı! Sessiz sedasız anlaşmayı iptal ettiler

Dünya genelinde 36 bini aşkın restoranı ve 1.8 milyon çalışanı olan McDonald’s, 1986 yılından bu yana Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’deki ilk restoran Ali Vardar tarafından Taksim’de açıldı.

#7
Foto - McDonald’s'tan olay Türkiye kararı! Sessiz sedasız anlaşmayı iptal ettiler

Tuncay Özilhan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Anadolu Grubu'na bağlı olarak faaliyet yürüten McDonald's Türkiye, Mayıs 2022’de Katarlı Kamal Saleh Al Mana’ya ait Boheme Investment isimli şirkete satıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen bilgilendirmede, satışın 54 milyon 500 bin dolar karşılığında gerçekleştiği belirtildi.

#8
Foto - McDonald’s'tan olay Türkiye kararı! Sessiz sedasız anlaşmayı iptal ettiler

McDonald’s Türkiye, bugün 255 restoranıyla müşterilerine ulaşıyor. 7 binin üzerinde çalışanı var. Restoranları için ekmekten marula tüm alımlarının yüzde 98’ini yerel tedarikçilerden sağlıyor. Konuyla ilgili araştırma yaparken şirketin 2024 yılında yeni yatırım planları olduğunu da öğrendim.

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