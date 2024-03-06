McDonald’s'tan olay Türkiye kararı! Sessiz sedasız anlaşmayı iptal ettiler

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu ile McDonald’s Türkiye arasında geçen yıl yapılan anlaşmayla erkek ve kadın A Milli Takımlar ile eMilli takım sponsorluğu 2026 yılına kadar uzatılmıştı. Anlaşmayla ilgili düzenlenen imza töreninde McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, “Milli Takımlar ile olan sponsorluk anlaşmamızı 4 yıl daha uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiye dek olduğu gibi, önümüzdeki 4 yıl boyunca da hem erkek hem de kadın Milli Takımlarımızı ve eMilli Takımımızı eşit derecede desteklemeye devam edeceğiz” demişti. Aynı toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de “McDonald’s ile olan güzel birlikteliğimizi sürdürerek sponsorluk anlaşmamızı 4 yıllığına yeniledik” ifadelerini kullandı.