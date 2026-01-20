Mazlum Abdi bir türlü akıllanmıyor! Masayı devirdi, Suriye yine karıştı
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasındaki görüşmeden sonuç çıkmadı. Abdi'nin anlaşmanın şartlarını değiştirmeye çalıştığı ve toplantı sırasında SDF liderleri arasında fikir ayrılıkları ortaya çıktığı öğrenildi. Şam yönetiminin terör örgütünden her şeyi teslim etmesini istediği ve Abdi'nin masadan kalktığı aktarılırken, gelişme sonrasında ülkenin farklı noktalarından çatışma haberleri gelmeye başladı.