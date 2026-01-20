Ortalık kızışıyor! İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum
Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlanırken, gol krallığı yarışındaki büyük çekişme devam ediyor. İşte 2025-2026 sezonunda Süper Lig'in en çok gol atan oyuncuları...
Eldor Shomurodov - Başakşehir 18 maç - 13 gol
Paul Onuachu - Trabzonspor 15 maç - 11 gol
Anderson Talisca - Fenerbahçe 18 maç - 11 gol
Mauro Icardi - Galatasaray 17 maç - 9 gol
Felipe Augusto - Trabzonspor 17 Maç - 9 Gol
Marco Asensio - Fenerbahçe 14 Maç - 8 Gol
Ernest Muçi - Trabzonspor 15 Maç - 8 Gol
Umut Nayir - Konyaspor 18 maç - 8 gol
Youssef En-Nesyri - Fenerbahçe 15 maç - 7 gol
Tammy Abraham - Beşiktaş 18 maç - 7 gol
Mohamed Bayo - Gaziantep FK 13 Maç - 7 Gol
