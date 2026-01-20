  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzmanından 7 üzerinde deprem uyarısı Ünlülere uyuşturucu operasyonlarında flaş gelişme! Hürriyet gazetesi yazarı ve ünlü işadamının oğlu gözaltına alındı Kar yağınca masala döndü! “Ağaç tünel yol” büyüledi Dost Libya 2,7 milyar dolarlık dev anlaşmayı duyurdu! Masada bu kez biz yokuz Whatsapp'tan uyarı geldi: 5 ay sonra resmen kapanıyor! Ortalık kızışıyor! İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum Otomobil devinden SUV kampanyası: Bütün versiyonlarda indirime gidildi Hakan Fidan hamlesi yerlerinden hoplattı! Yedek asker ve saldırı senaryosu için tarih verdiler Avrupa’da 'Trump' depremi: Vergi tehdidi en çok hangi sektörleri vurdu?
Spor
12
Yeniakit Publisher
Ortalık kızışıyor! İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ortalık kızışıyor! İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum

Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlanırken, gol krallığı yarışındaki büyük çekişme devam ediyor. İşte 2025-2026 sezonunda Süper Lig'in en çok gol atan oyuncuları...

#1
Foto - Ortalık kızışıyor! İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum

Eldor Shomurodov - Başakşehir 18 maç - 13 gol

#2
Foto - Ortalık kızışıyor! İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum

Paul Onuachu - Trabzonspor 15 maç - 11 gol

#3
Foto - Ortalık kızışıyor! İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum

Anderson Talisca - Fenerbahçe 18 maç - 11 gol

#4
Foto - Ortalık kızışıyor! İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum

Mauro Icardi - Galatasaray 17 maç - 9 gol

#5
Foto - Ortalık kızışıyor! İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum

Felipe Augusto - Trabzonspor 17 Maç - 9 Gol

#6
Foto - Ortalık kızışıyor! İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum

Marco Asensio - Fenerbahçe 14 Maç - 8 Gol

#7
Foto - Ortalık kızışıyor! İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum

Ernest Muçi - Trabzonspor 15 Maç - 8 Gol

#8
Foto - Ortalık kızışıyor! İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum

Umut Nayir - Konyaspor 18 maç - 8 gol

#9
Foto - Ortalık kızışıyor! İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum

Youssef En-Nesyri - Fenerbahçe 15 maç - 7 gol

#10
Foto - Ortalık kızışıyor! İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum

Tammy Abraham - Beşiktaş 18 maç - 7 gol

#11
Foto - Ortalık kızışıyor! İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum

Mohamed Bayo - Gaziantep FK 13 Maç - 7 Gol

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi?
Gündem

Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi?

Ali Karahasanoğlu, Suriye Ordusu’nun sahada elde ettiği başarılar ve SDG/YPG güçlerinin "beyaz bayrak" çekerek geri çekilmesi karşısında, ge..
YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!
Gündem

YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!

2011 yılında "Suriye'de kesinlikle bir iç savaş çıkmaz, rahat olun" diyerek fena şekilde çuvallayan sözde Orta Doğu ve Suriye Uzmanı Hüsnü M..
Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi
Gündem

Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi

Suriye hükümetinin YPG/SDG'den kurtardığı bölgelere en güçlü itirazlar biri FETÖ’cülerden geldi. FETÖ’den kapatılan eski Taraf yazarı Prof. ..
Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu
Gündem

Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu

Suriye Ordusu'nun terör örgütü YPG/SDG'ye yaşattığı ağır mağlubiyetin ardından, üstad Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce yaptığı konuşma yenide..
Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması
Gündem

Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması

Açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Suriye'de dün varılan mutabakatı olumlu bir seyir olarak de..
Mısırlı gazetecinin Suriye yorumu tam bomba! "Erdoğan, Fidan ve Yılmaz’ın başarısı"
Gündem

Mısırlı gazetecinin Suriye yorumu tam bomba! “Erdoğan, Fidan ve Yılmaz’ın başarısı”

Mısırlı gazeteci Cemal Sultan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye politikasını “stratejik sabır ve yüksek zekânın ürünü” olarak nitelendirerek,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23