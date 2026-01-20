  • İSTANBUL
Otomobil devinden SUV kampanyası: Bütün versiyonlarda indirime gidildi
Otomobil devinden SUV kampanyası: Bütün versiyonlarda indirime gidildi

Skoda, son zamanlarda Türkiye'de otomobil almak isteyenlerin radarında.

Türkiye'de sıfır SUV araç satın almak isteyen çoğu kişi; Fiat, Renault, Skoda ve Peugeot dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerine göz gezdiriyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine uygun, tercih ettiği aracı satın almak için çaba harcıyor.

Bunun yanı sıra, 2026 Ocak ayında Skoda otomotiv şirketi tüm Kamiq araçlarda indirim olduğunu duyurdu. Bu nedenle SUV satın alacakların, Kamiq araçlardaki indirimlere de göz gezdirmesi öneriliyor.

SKODA İNDİRİMİ DUYURDU Skoda otomotiv şirketi, 2026 Ocak ayında tüm Kamiq versiyonlarında indirim olduğunu duyurdu. Açıklanana göre en yüksek indirim 248.500 TL ile Skoda Kamiq Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG versiyon araçta bulunuyor. En düşük indirim ise 103.800 TL ile Elite 1.0 TSI 115 PS DSG versiyonda. Diğer versiyonlarda da çeşitli indirimler var.

SKODA KAMIQ SUV ARAÇ FİYAT LİSTESİ Kamiq araçta indirim olması pek çok SUV tutkununun ilgisini çekti. Bu nedenle aracın güncel fiyat listesi de merak edilebiliyor. Peki, güncel Skoda Kamiq SUV araç fiyat listesi ne durumda? Aşağıda 20 Ocak 2026 tarihli fiyat listesi yer alıyor.

Donanım: Elite 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 1.900.400 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.796.600 TL. İndirim: 103.800 TL. Donanım: Premium 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 2.197.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.999.900 TL. İndirim: 198.000 TL.

Donanım: Premium 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.317.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.110.600 TL. İndirim: 207.300 TL.

Donanım: Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.622.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.374.400 TL. İndirim: 248.500 TL./ kaynak: akşam

