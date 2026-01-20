Otomobil devinden SUV kampanyası: Bütün versiyonlarda indirime gidildi

SKODA İNDİRİMİ DUYURDU Skoda otomotiv şirketi, 2026 Ocak ayında tüm Kamiq versiyonlarında indirim olduğunu duyurdu. Açıklanana göre en yüksek indirim 248.500 TL ile Skoda Kamiq Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG versiyon araçta bulunuyor. En düşük indirim ise 103.800 TL ile Elite 1.0 TSI 115 PS DSG versiyonda. Diğer versiyonlarda da çeşitli indirimler var.