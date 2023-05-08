2023-05-08 09:55:58 Mayıs ayında karla mücadele
Şırnak’ta metrelerce kar yollardan temizleniyor.
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Şırnak’ta metrelerce kar yollardan temizleniyor.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek rakımlı yerlerde metrelerce yükseklikteki kar kütleleri yollardan temizleniyor.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda Mayıs ayı olmasına rağmen kar nedeniyle kapanan yollar tekrar ulaşıma açılıyor. 3000 rakımlı Kato Dağı bölgesindeki kar yığınları dozerlerle yollardan temizleniyor.
Beytüşşebap İlçe Kaymakamlığına bağlı ilçe özel idare ekipleri kar yağışının etkili olduğu ve yer yer 5 metreye kadar kar kalınlığının olduğu bölgelerin yollarını açmaya çalışıyor. Ekiplerin çalışmaları günlerdir devam ediyor.
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