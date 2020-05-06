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Yaşam
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Mayıs ayında hangi sebze ve meyve yenir? Mayıs ayında tüketilen meyve sebzeler

2020-05-06 11:19:06
Mayıs ayında hangi sebze ve meyve yenir? Mayıs ayında tüketilen meyve sebzeler

Mayıs ayında hangi sebze ve meyve yenir? Mayıs ayında tüketilen meyve sebzelere dikkat etmek, zamanında yetişen besinleri yemek, vücut için daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır. Mevsiminden önce yenen her besinde, fazladan ilaç ve daha az lezzet olduğunu unutmayın. Peki ama Mayıs ayında hangi meyve sebzeler yetiştirilmiş olunur? Mayıs ayında hangi meyve ve sebzeleri tüketmek faydalı? Hangi meyve sebze Mayıs ayında tüketilir? İşte merak edilen bütün bu soruların cevapları ve mayıs ayı meyve sebzeleri...

#1
Foto - Çilek

Çilek

#2
Foto - Çağla

Çağla

#3
Foto - Karadut

Karadut

#4
Foto - Yenidünya (Malta eriği)

Yenidünya (Malta eriği)

#5
Foto - Yeşil erik

Yeşil erik

#6
Foto - Arpacık soğanı

Arpacık soğanı

#7
Foto - Asma yaprağı

Asma yaprağı

#8
Foto - Bakla

Bakla

#9
Foto - Bezelye

Bezelye

#10
Foto - Bebe havuç

Bebe havuç

#11
Foto - Enginar

Enginar

#12
Foto - Kuşkonmaz

Kuşkonmaz

#13
Foto - Semizotu

Semizotu

#14
Foto - Taze sarımsak

Taze sarımsak

#15
Foto - Rezene

Rezene

#16
Foto - SÜREKLİ BULUNAN SEBZELER Dereotu, Kuru sarımsak, Kuru soğan, Marul, Maydanoz, Nane, Roka, Pazı, Taze soğan, Tere

SÜREKLİ BULUNAN SEBZELER Dereotu, Kuru sarımsak, Kuru soğan, Marul, Maydanoz, Nane, Roka, Pazı, Taze soğan, Tere

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