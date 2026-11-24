Mayın tarlalarına İHA ile 50 metrelik güvenli koridor! Yabancı basında ALPAY-D fırtınası
Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) mayınlı arazilerde insansız hava aracıyla güvenli geçit açmak üzere geliştirdiği ALPAY-D sistemi, uluslararası savunma basınında geniş yankı buldu. Army Recognition, Flight, DefPulse News ve European Defence Review gibi yayınlarda yer alan haberlerde, sistemin personeli mayınlı sahaya sokmadan iki kişiyle 25 veya 50 metrelik koridor açabildiği aktarıldı. 20 Kasım'da saha testlerinin tamamlandığı duyurulan ALPAY-D'nin, uzatılmış patlayıcı hattı İHA ile serip uzaktan patlatma prensibiyle çalıştığı ve ihracat potansiyeli taşıdığı kaydedildi.