Yunanistan merkezli savunma ve havacılık yayını Flight da MKE’nin ALPAY-D sistemini tanıtırken “Türk MKE, mayın tarlalarında İHA ile geçit açmak için ALPAY-D’yi test etti” başlığını kullandı. Sistemin saha testlerini başarıyla tamamladığı aktarılan haberde, ALPAY-D’nin 25 veya 50 metre uzunluğunda geçit oluşturabildiği ve iki personel tarafından uzaktan kontrol edilebildiği bilgilerine yer verildi. Ukrayna merkezli DefPulse News ise “Türkiye, mayın tarlalarında İHA kullanarak geçit açan bir sistemi test etti” başlığıyla gelişmeyi aktardı. Haberde, ALPAY-D’nin ALPAY ailesinin ilk havadan kullanılan varyantı olduğu vurgulandı. Türk mühendislerin sistemi, MKE’nin kendi patlayıcı madde üretim teknolojilerinden yararlanarak geliştirdiği ifade edildi.