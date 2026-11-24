Ahmet Nazif Zorlu'nun ölümü sonrası önemli gelişme: Zorlu Holding'in yaptığı başvuru onaylandı
Beyaz eşya devi Vestel'le ilgili zor bir süreçten geçen Zorlu Holding'in Alaşehir’deki JES başvurusuna onay çıktı.
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Beyaz eşya devi Vestel'le ilgili zor bir süreçten geçen Zorlu Holding'in Alaşehir’deki JES başvurusuna onay çıktı.
Zorlu Jeotermal Enerji'nin Alaşehir JES Projesi lisans tadil başvurusu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylandı.
Onay doğrultusunda mevcut santrale bütünleşik elektrik depolama ünitesi eklenecek. Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali Manisa'nın Alaşehir ilçesi Erenköy, Osmaniye ve Çeşneli mahalleleri civarında yer alıyor.
Zorlu Enerji’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından, "Alaşehir JES" projesine ait 28.07.2011 tarihli ve EÜ/3338-2/2023 numaralı üretim lisansına, 10 MWe kurulu güce ve 10 MWh kapasitesine sahip lityum-iyon teknolojili bütünleşik elektrik depolama ünitesi eklenmesine yönelik yapılan lisans tadil başvurusu, EPDK’nın 22.10.2026 tarihli ve 14975-3 sayılı Kurul Kararı ile uygun bulunmuştur.
Söz konusu Kurul Kararı kapsamında belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bu durumun EPDK tarafından tespit edildiği tarihten itibaren, elektrik depolama ünitesinin inşası için 24 aylık süre tanınmıştır” bilgisine yer verildi.
KAYNAK: TEKREFERANS
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