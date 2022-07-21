  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
13
Maydanoz kanserle savaşıyor

2022-07-21 02:20:17
Maydanoz kanserle savaşıyor

Yemeklerde ve salatalarda bol bol kullanılan maydanoz kanser riskini azaltıyor.

#1
Foto - Maydanoz kanser riskini en aza indiriyor! Faydaları saymakla bitmiyor...

Maydanoz kanser riskini en aza indiriyor! Faydaları saymakla bitmiyor...

#2
Foto - Kanserden korunmak için en iyi yollardan bir taneside tükettiğimiz gıdalara dikkat etmektir.

Kanserden korunmak için en iyi yollardan bir taneside tükettiğimiz gıdalara dikkat etmektir.

#3
Foto - Bazı besinler kansere yakalanma riskini en aza indiriyor.

Bazı besinler kansere yakalanma riskini en aza indiriyor.

#4
Foto - Bu besinlerden bir tanesi olan maydanozun bir çok faydası bulunmaktadır.

Bu besinlerden bir tanesi olan maydanozun bir çok faydası bulunmaktadır.

#5
Foto - Besin değerleri oldukça zengin olan maydanoz kanser riskini %30 oranında azaltıyor.İşte maydanozun faydaları..

Besin değerleri oldukça zengin olan maydanoz kanser riskini %30 oranında azaltıyor.İşte maydanozun faydaları..

#6
Foto - Maydanoz içerisinde barındırdığı flavonoid, karotenoid, ve C vitamini sayesinde kanserle adeta mücadele ediyor.

Maydanoz içerisinde barındırdığı flavonoid, karotenoid, ve C vitamini sayesinde kanserle adeta mücadele ediyor.

#7
Foto - Maydanoz içeriğindeki zengin bileşenler sayesinde bu yaygın hastalığın en büyük düşmanlarından birisidir.

Maydanoz içeriğindeki zengin bileşenler sayesinde bu yaygın hastalığın en büyük düşmanlarından birisidir.

#8
Foto - Maydanoz A ve C vitamini bakımından oldukça zengin bir besindir.Vücudumuzun günlük vitamin ihtiyacanı karşılar.

Maydanoz A ve C vitamini bakımından oldukça zengin bir besindir.Vücudumuzun günlük vitamin ihtiyacanı karşılar.

#9
Foto - K vitamini bakımındanda zengin olan maydanoz kemik sağlığı rahatsızlıkları ve kan pıhtılaşması sorununa iyi gelmektedir.

K vitamini bakımındanda zengin olan maydanoz kemik sağlığı rahatsızlıkları ve kan pıhtılaşması sorununa iyi gelmektedir.

#10
Foto - Yapılan araştırmalar sonucunda maydanozun içeriğinde bulunan flavonoidlerin çokça tüketilmesi halinde kolon kanseri, Tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmalar sonucunda maydanozun içeriğinde bulunan flavonoidlerin çokça tüketilmesi halinde kolon kanseri, Tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olduğu belirlendi.

#11
Foto - Kurutulmuş maydanozun taze maydanozdan 17 kat daha çok antioksidan barındırdığı açıklandı.

Kurutulmuş maydanozun taze maydanozdan 17 kat daha çok antioksidan barındırdığı açıklandı.

#12
Foto - Maydanoz içerisinde barındırdıkları sayesinde kanser riskini azaltan bir besin olarak bilinmektedir.

Maydanoz içerisinde barındırdıkları sayesinde kanser riskini azaltan bir besin olarak bilinmektedir.

İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirveye oturdu
Aktüel

İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirveye oturdu

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1333 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
Vay azgın teke vay! Yaşından başından utan be adam
Medya

Vay azgın teke vay! Yaşından başından utan be adam

Sosyetik isimlerde baş gösteren "Azgın Teke Sendromu"nun, son olarak, 63 yaşındaki, torun sahibi Naim Gençoğlu'nda da peyda olduğuna dikkat ..
O namussuzlara anlayacakları dilden cevap! Bu ayardan sonra bir daha kendilerine gelemezler
Medya

O namussuzlara anlayacakları dilden cevap! Bu ayardan sonra bir daha kendilerine gelemezler

Sokak röportajları ile bilinen ve "bankamatik faresi" olarak anılan Arif Kocabıyık, açık kalp ameliyatının anlatıldığı bir videoyu sosyal me..
İstanbul'un göbeğinde CHP rezilliği!
Gündem

İstanbul'un göbeğinde CHP rezilliği!

CHP'li Şükrü Genç'in başında bulunduğu Sarıyer Belediyesi'nde çalışan işçilerin maaşlarına enflasyon oranında zam yapılması talebiyle başlat..
Altın ve Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten bomba öneri: Dolardan fazla getirisi var! Zenginler parayı oraya gömdü
Ekonomi

Altın ve Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten bomba öneri: Dolardan fazla getirisi var! Zenginler parayı oraya gömdü

Altın ve dolar üzerine yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çeken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2022 yılının soygun yılı olduğunu sö..
Zafer Partisi'nde cemevi krizi! İstifa etti
Siyaset

Zafer Partisi'nde cemevi krizi! İstifa etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cemevi açıklaması parti içinde kriz çıkardı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk, gör..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23